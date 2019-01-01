كأس العالم للسيدات .. إنجلترا تروض الأسد الأفريقي، وفرنسا تٌقصي البرازيل

أوروبا تُسيطر على المونديال النسائي

واصلت منتخبات أوروبا تفوقها في مونديال العالم النسائي، بتأهل اثنين جُدد للدور ربع النهائي، بعد ترشح الدنمارك وألمانيا على حساب استراليا ونيجيريا أمس السبت.

وفي افتتاح ثاني أيام مواجهات دور الـ16، أسقط منتخب سيدات إنجلترا نظيره الكاميروني بنفس نتيجة انتصار الماكينات على النسور الخضر، بثلاثية نظيفة، بدأتها ستيف هوجتون عند الدقيقة 14، وتبعها اليت وايت بهدف الاطمئنان والأمان في الدقيقة 45.

ومع بداية الشوط الثاني، أنهت اليكس جرينوود كل شيء بالضربة الثالثة، ليحقق المنتخب الإنجليزي للسيدات، أكبر انتصار له في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، وثاني أكبر انتصار بوجه عام، بعد سداسية الأرجنتين عام 2007.

وفي لقاء السهرة، تمكن المنتخب المنظم من إقصاء ضيفه اللاتيني الثقيل "البرازيل"، بشق الأنفس، في مباراة امتدت حتى الدقيقة 120، بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف للكل، بتوقيع فاليري جوفان للديوك، كسابع هدف شخصي لها في آخر 9 مباريات مع المنتخب، وهدف برازيلي للثلاثينية تايسا.

وفي الأشواط الإضافية، أكدت أمامدين هنري تفوق المنتخبات الأوروبية، بتسجيل هدف إزاحة السيليساو من البطولة، لتنتهي ثاني مواجهة مباشرة بينهما، بفوز صاحب الأرض بنتيجة 2-1، بعد التعادل بهدف لمثله في مونديال 2003 –أول لقاء بينهما-.

🇶🇦العنابي القطري يودع كوبا أمريكا بعد الخسارة بثنائية أمام الأرجنتين، والذي حسم الصعود إلى دور الـ8 🔼



سجل الأهداف لوتارو مارتينيز وأجويرو ⚽️#CopaAmerica pic.twitter.com/nPBzelNLyy — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

وبذلك، تكون منتخبات أوروبا قد أجهزت على نصف مقاعد الدور ربع النهائي، في انتظار البقية اليومين المقبلين.