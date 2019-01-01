كأس العالم للسيدات .. إنجلترا تحسم الديربي البريطاني والبرازيل تضرب بالثلاثة

افتتح منتخب سيدات إيطاليا اليوم الثالث لبطولة كأس العالم النسائية المقامة حاليًا في فرنسا، بفوز بشق صعب وبشق الأنفس على حساب نظيره الأسترالي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب "دي هاينو" ظهر اليوم الأحد، في افتتاح مواجهات المجموعة الثالثة التي تضم معهما البرازيل وجاميكا.

وسجلت سامنثا كير أولى الأهداف لمنتخب الكنغر بعد مضي 22 دقيقة فقط، قبل أن تتعادل باربارا بوناسيا لوطن الكالتشيو مع بداية الشوط الثاني، كأول هدف لسيدات إيطاليا في كأس العالم منذ 20 عامًا، وفي الأخير قتلت نفس اللاعبة المباراة إكلينيكيًا بهدف لا يعوض في الدقيقة 90.

وضمن منافسات نفس المجموعة، تغلبت سيدات البرازيل على جاميكا بثلاثية دون هوادة حملت توقيع النجمة كريستيان في الدقائق 15، 50 و64، لتضمن لمنتخب بلادها صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب الإيطالي، فيما تأتي أستراليا وجاميكا في المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.

هكذا يكون حال المرء حين يوّقع للنادي الذي يريده 😅👇



(🎥:IG\christianbenteke) pic.twitter.com/awDUdwnKPw — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

وفي ختام مواجهات اليوم، حسم المنتخب الإنجليزي معركة الديربي ضد جاره الاسكتلندي بنتيجة 2-1، حيث تقدمت نيكيتا باريس للأسود الثلاثة من علامة الجزاء عند الدقيقة 14، ثم أضافت ألين وايت ثاني الأهداف قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، ثم سجلت كلير إمسيلي هدف القلوب الشجاعة الوحيد قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.

بهذه النتيجة، يكون منتخب سيدات الإنجليز قد حجز صدارة مجموعة الموت الرابعة بثلاث نقاط، قبل اللقاء المرتقب الذي سيجمع بطل العالم الأسبق المنتخب الياباني بنظيره الأرجنتيني غدًا الإثنين في ختام مواجهات جولة افتتاح المجموعة.