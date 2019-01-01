كأس العالم للسيدات .. أمريكا تكتفي بثلاثية في تشيلي، وتايلاند تحقق رقمًا كارثيًا

أكمل منتخب سيدات السويد أحزان نظيره التايلاندي، بدهسه بخماسية مقابل هدف، في ختام مواجهات الجولة الثانية للدور الأول لبطولة كأس العالم للسيدات، التي تستضيفها فرنسا في الوقت الراهن.

وبالفوز العريض الذي حققه المنتخب الاسكندينافي يكون قد ضمن الترشح لدور الـ16، بتأمين العلامة الكاملة في أول مباراتين في المجموعة السادسة، فيما دخل ممثل شرق آسيا التاريخ من الأبواب الخلفية، باستقبال شباكه 18 هدفًا في مباراتين.

وأصبح منتخب سيدات تايلاند، الأكثر استقبالاً للأهداف في التاريخ، بالتساوي حتى الآن مع سيدات منتخب الأرجنتين، استقبلن 18 هدفًا في مونديال 2007، لكن العدد ما زال مرشحًا للزيادة بالنسبة للمنتخب الآسيوي، المتبقي له مباراة مع تشيلي.

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هل تعتقدون هذا الأمر 🤔 pic.twitter.com/JZX7lZX8GM — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 16, 2019

وضمن منافسات نفس المجموعة، اكتفى حامل اللقب المنتخب الأمريكي، بثلاثية دون رد في شباك خصمه التشيلي، في المباراة التي جرت على ملعب "حديقة الأمراء"، ليقبض أحفاد العم سام على صدارة المجموعة بـ16 هدفًا في مباراتين، بفارق 10 أهداف عن المنتخب السويدي، وقبل مباراتهما معًا، التي ستحدد هوية متصدر المجموعة، بعد استسلام تشيلي وتايلاند، بالفشل في جمع ولو نقطة واحدة في أول مباراتين.