كأس العالم للأندية 2018 | مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، الملاعب وأكثر من ذلك

مع اقتراب بطولة كأس العالم للأندية 2019 على انطلاقها، يقودكم جول إلى جولة قصيرة لمعرفة الفرق المشاركة، موعد المباريات وبقية تفاصيل البطولة

من المُقرر أن تنطلق النسخة رقم 15 من بطولة كأس العالم للأندية في الشهر الجاري حيث تُقام في دولة الإمارات بعد أن فازت بحقوق استضافة المسابقة بنسختها الحالية والسابقة أيضاً، وذك عندما أعلنت اللجنة التنفيذية في الفيفا في اجتماعها الذي أًُقيم يوم 21 مارس من عام 2015 عن تفوق ملف الأبيض على دولتي اليابان والبرازيل ليفوز بشرف استضافة البطولة على أراضيه.

ستنطلق البطولة في يوم 12 ديسمبر الحالي وتستمر لمدة 10 أيام أي حتى يوم 22 وستقام اللقاءات على ملعبين فقط هما هزاع بن زايد الذي سيستضيف ما يقرب من خمس مواجهات في مقابل ثلاثة على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي ومن بينها المباراة النهائية.

سيأخذكم جول لإلقاء نظرة على كل ما ترغبوا بمعرفته عن البطولة وبالأخص الأندية المتأهلة ومواعيد المباريات.

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ما هو كأس العالم للأندية؟

تُعد النسخة رقم 15 من مسابقة كأس العالم للأندية 2018 هي بطولة لكرة القدم للرجال ينظمها الإتحاد الدولي لكرة القدم بين الأندية الأبطال من كل إتحاد قاري بالإضافة إلى بطل البلد المستضيف، ليصبح عدد المشاركين في كل نسخة سبعة، وتلعب في شهر ديسمبر من كل عام بعد تحديد الفائزين بكل البطولات القارية للأندية.

وستحتضن الإمارات البطولة للمرة الرابعة في تاريخها، بعد أن فازت بتنظيم نسختي 2017 و2018 من قبل اللجنة التنفيذية للفيفا في 2015، وكانت قد قامت باستضافة المسابقة مسبفاً في عامي 2009 و2010، حيث يعتاد الفائز بشرف استضافة البطولة - بحسب اللوائح - على تنظيمها لعامين متتاليين.

ما هو نظام ومواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2018؟

يتأهل إلى مسابقة كأس العالم للأندية في كل نسخة سبعة أندية، عبارة عن أبطال مختلف البطولات القارية المختلفة بالإضافة إلى الفائز بمسابقة الدوري للبلد المستضيف، وبسبب العدد الفردي للمشاركين، يوجد دور فاصل في افتتاحية المسابقة بين البطل المحلي وبطل أوقيانوسيا قبل أن يتقلص عدد المنافسين إلى ستة وتبدأ مباريات دور ربع النهائي.

ويكون هذا الدور عبارة عن مباراتين فقط إحداها بين بطل أفريقيا والفائز من المباراة الفاصلة والآخرى بين بطل دوري أبطال آسيا وبطل الكونكاف، على أن يتواجه الفائز منهما مع أبطال دوري أبطال أوروبا وكوبا ليبرتادوريس واللذان يشاركا بدايةً من دور نصف النهائي.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2018:

الدور المباراة الموعد الملعب الفاصل العين - ويلينجتون الأربعاء 12 ديسمبر 2018 ميلادياً،

5 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

19:30 بتوقيت الإمارات، 17:30 بتوقيت السعودية استاد هزاع بن زايد، العين دور ربع النهائي كاشيما أنتلرز - جوادالاخارا السبت 15 ديسمبر 2018 ميلادياً،

8 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

17:00 بتوقيت الإمارات، 15:30 بتوقيت السعودية استاد هزاع بن زايد، العين دور ربع النهائي الترجي - العين السبت 15 ديسمبر 2018 ميلادياً،

8 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

20:30 بتوقيت الإمارات، 18:30 بتوقيت السعودية استاد هزاع بن زايد، العين مباراة تحديد المركز الخامس جوادالاخارا - الترجي الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 ميلادياً،

11 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

17:30 بتوقيت الإمارات، 15:30 بتوقيت السعودية استاد هزاع بن زايد، العين نصف النهائي ريفر بليت - العين الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 ميلادياً،

11 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

20:30 بتوقيت الإمارات، 18:30 بتوقيت السعودية استاد هزاع بن زايد، العين نصف النهائي كاشيما آنتلرز - ريال مدريد الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 ميلادياً،

11 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

20:30 بتوقيت الإمارات، 18:30 بتوقيت السعودية استاد مدينة زايد، أبو ظبي مباراة تحديد المركز الثالث الخاسر 1 من نصف النهائي - الخاسر 2 من نصف النهائي السبت 22 ديسمبر 2018 ميلادياً،

14 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

17:30 بتوقيت الإمارات، 15:30 بتوقيت السعودية استاد مدينة زايد، أبو ظبي النهائي الفائز 2 من نصف النهائي - الفائز 2 من نصف النهائي السبت 22 ديسمبر 2018 ميلادياً،

14 ربيع الآخر 1440 هجرياً،

20:30 بتوقيت الإمارات، 18:30 بتوقيت السعودية استاد مدينة زايد، أبو ظبي

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية؟

مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لكأس العالم للأندية في الشرق الأوسط، وبالطبع ستكون هي صاحبة البث التليفزيوني الوحيد لكل المباريات بدايةً من الدور الفاصل وحتى المباراة النهائية.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2018:

البطولة القنوات الناقلة كأس العالم للأندية 2018 BeIN SPORTS HD

سيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع تغطيةٍ مباشرةٍ ولحظة بلحظة لكافة أحداث وكواليس مباريات كأس العالم للأندية 2018، وستبدأ فعالياته قبل انطلاق صافرة بداية كل مباراة بحوالي نصف ساعة.

البطولة تغطية النسخة العربية لموقع جول كأس العالم للأندية 2018 اضغط هُنا قبل المباراة بنصف ساعة

ما هي الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2018؟

شهدت النسخة القادمة من مسابقة كأس العالم للأندية تأهل ستة أندية للمشاركة فيها بالإضافة إلى بطل الدوري للبطل المستضيف ليصبح عدد المنافسين على اللقب سبعة وهما:

النادي الصفة التي يشارك بها العين بطل الدوري الإماراتي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا ريفر بليت/بوكا جونيورز بطل كوبا ليبرتادوريس الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا كاشيما أنتلرز بطل دوري أبطال آسيا جوادالاخارا بطل دوري أبطال الكونكاف تيم ويلينجتون بطل دوري أبطال أوقيانوسيا

ما هي الملاعب التي ستستضيف البطولة؟

ستُقام مباريات البطولة على ملعبين فقط هما ملعب هزاع بن زايد ومدينة زايد الرياضية، على أن يستضيف الأول المباراة الافتتاحية للبطولة والأولى لكلا من بطلي أفريقيا وآسيا في دور ربع النهائي، لقاء تحديد المركز الخامس وإحدى لقاءات نصف النهائي، على أن تستضيف مدينة زايد المباراة الثانية لنصف النهائي بالإضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي.

واُفتتح ملعب هزاع بن زايد في 2014 ويعد أحد أكثر الإنشاءات تطوراً في الشرق الأوسط بعد أن تم الانتهاء منه في زمن قياسي بلغ 17 شهراً، ويعتبر أول ستاد في المنطقة يُصمم بطريقة تتيح توفير الظل طوال العام للحاضرين ويستوحى تصميمه من أشجار النخيل كرمز لدولة الإمارات العربية المُتحدة ويسع ما يقرب من 22 ألف متفرج.

ومن جهة آخرى شيُد ملعب مدينة زايد الرياضية في يناير من عام 1980 وتم الانتهاء من بناءه على ثلاث مراحل، وفيه تم استضافة بعض البطولات الكُبرى مثل كأس آسيا 1996، نهائي كأس العالم للشباب في 2003 بالإضافة إلى كأس العالم للأندية عامي 2009 و2010، ويسع لما يقرب من 34 ألف متفرج.

الملعب السعة مدينة زايد الرياضية 43 ألف متفرج هزاع بن زايد 22 ألف متفرج

من هُم الفائزون السابقون بكأس العالم للأندية؟ من المنتظر أن يدافع فريق ريال مدريد عن لقبه الذي تُوج به العام الماضي بعد التغلب على فريق جريميو البرازيلي بهدف نظيفه سجله كريستيانو رونالدو في الدقيقة 53 من عمر المباراة، ليفوز المرينجي بالبطولة الثالثة في تاريخه. يعد الملكي الأكثر تتويجاً بالمسابقة بواقع ثلاث مرات مناصفةً مع غريمه الأبدي والأزلي برشلونة، بفارق بطولة عن كورينثيانز البرازيلي وبطولتين عن أندية إنترناسيونال، ساوباول، مانشستر يونايتد، بايرن ميونيخ، ميلان والإنتر.