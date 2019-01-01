أخيرًا، الترجي يثأر لعرب أفريقيا ويُحقق انتصارهم الأول على عرب آسيا في كأس العالم للأندية

الثأر كان قاسيًا ودفع السد ضحيته

ثأر الترجي التونسي لأندية أفريقيا العربية من نظيرتها في آسيا وحقق انتصارهم الأول في كأس العالم للأندية بفوزه الساحق على السد القطري بنتيجة 6-2 في مباراة تحديد المركز الخامس.

وثأر بطل دوري أبطال أفريقيا بذلك من خسارته أمام نفس الفريق في كأس العالم للأندية عام 2011، إذ كان قد سقط أمامه بنتيجة 2-1 في الدور الثاني من البطولة التي أنهاها الفريق القطري في المركز الثالث.

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وبدأت مواجهات الأندية العربية من أفريقيا وآسيا تحت مظلة مونديال الأندية في النسخة الأولى عام 2000 وانتهت لصالح النصر السعودي ضد الرجاء المغربي 4-3.

وجاءت المواجهة الثانية في بطولة عام 2005، وكانت التوقعات وقتها تصب لصالح بطل أفريقيا " الأهلي المصري " لكن الاتحاد السعودي تفوق بهدف دون رد أحرزه محمد نور.

المواجهة الثالثة جمعت السد القطري مع الترجي التونسي وانتهت لصالح الأول 2-1 في بطولة عام 2011.

المواجهة الرابعة التي جمعت عرب آسيا مع أفريقيا كانت في نسخة العام الماضي التي أقيمت في الإمارات وخلالها نجح العين في سحق الترجي بثلاثية دون رد ليُواصل مشواره حتى الخسارة من ريال مدريد في نهائي البطولة.

المواجهة الخامسة والأخيرة شهدها ربع نهائي مونديال الأندية هذا العام المقام حاليًا في قطر، وقد شهد انتصار الهلال السعودي على الترجي بهدف دون رد أحرزه بافيتيمبي جوميس.

المحصلة الإجمالية تتحدث عن 5 مواجهات انتهت جميعًا لصالح الأندية العربية في آسيا، وتحديدًا لأندية النصر والاتحاد والهلال من السعودية والسد من قطر والعين من الإمارات، ودفعت أندية الرجاء والأهلي والترجي الثمن.

والمثير في الأمر أنه دومًا كانت الترشيحات قبل تلك المواجهات تصب لصالح أبطال أفريقيا لكن العكس كان ما يحدث على أرض الملعب وكان نشاهد أداءً رائعًا من عرب آسيا وتفوق واضح، ربما الاستثناء الوحيد هو مواجهة عام 2019 حيث كانت جل الترشيحات تقف مع الهلال أمام الترجي نظرًا لقوة الفريق السعودي فرديًا وجماعيًا.

الترجي اليوم أوقف تلك السلسلة السلبية لعرب أفريقيا وثأر بقسوة من عرب آسيا بسحق السد 6-2 في نتيجة هي الأكبر في تاريخ كأس العالم للأندية.