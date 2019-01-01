كأس العالم للأندية - عوائد خيالية لأتلتيكو وريال مدريد

تعرف على المكاسب المالية للمشاركين في البطولة الجديدة

ضمن ناديي ريال مدريد وأتلتيكو المشاركة في كأس العالم للأندية بحلته الجديدة في 2021 والذي تنظمه الصين والحصول على مقابل مادي مرتفع.

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن منح الصين فرصة تنظيم أول نسخة من كأس العالم للأندية بالشكل الجديد والذي يٌقام مرة كل أربع سنوات بدلًا من بطولة كأس العالم للقارات.

وعلم جول أنّ ريال مدريد وأتلتيكو سوف يحصلان على 50 مليون يورو فقط للمشاركة في البطولة، إذ أنّ 25% من العوائد سوف تتجه إلى الاتحادات القارية المختلفة بينما 75% سوف تُوزع على الأندية المشاركة فيال بطولة.

وسوف يحقق الفائز بالبطولة مكسبًا ماليًا يصل إلى 115 مليون يورو.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سبق ورفض المشاركة في مونديال الأندية ولكن بعد تسريب المكاسب المالية الضخمة التي ستحصل عليها الأندية المشاركة فإنّه من المتوقع التراجع عن القرار.

وتُقام البطولة بمشاركة 24 فريقًا في 8 مجموعات كل مجموعة تضم 3 فرق يتأهل عنها فريق واحد للتواجد في ربع النهائي.

وفي حال تواجدت الأندية الأوروبية، فسوف يضمن 8 فرق اللعب في البطولة وهم أبطال آخر 4 نسخ من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ولذلك ضمن أتلتيكو مدريد وريال مدريد وتشيلسي وليفربول المشاركة في نسخة 2021 بالصين.