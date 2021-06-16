تحية للجمهور وخطوة نحو المونديال.. ردود أفعال نجوم السعودية بعد ثلاثية أوزبكستان

لاعبو السعودية يشكرون الجمهور في انتظار المرحلة الثانية نحو مونديال 2022

يعتقد لاعبو منتخب السعودية أنهم قطعوا خطوة في سبيل التأهل لكأس العالم 2022 لكن خطوة أخرى مهمة تفصلهم عن التأهل هي الأهم ما زالت في انتظارهم.

وأعادت السعودية الفوز على أوزبكستان 3-0 أمس الثلاثاء بهدفين لسلمان الفرج وهدف لعلي الحسن بعدما هزمتها 3-2 في أوزبكستان خلال التصفيات بهدف قاتل لسالم الدوسري.

وكان الأخضر السعودي قد حسم تأهله لكأس آسيا 2023 والمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد الفوز على اليمن قبل جولتين.

مباركات وتطلعات للمونديال

نبدأ مع مسجل هدفي الأمس، سلمان الفرج الذي كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "ألف مبروك لمنتخبنا الوطني التأهل الى التصفيات النهائية لكأس العالم..

مبروك لجماهير الوطن. شكراً لحضوركم ودعمكم. مبروك أخواني اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي".

ولم يغفل الفرج قائد السعودية توجيه رسالة دعم لزميله حسان تمبكتي الذي تعرض لإصابة قوية وتفاعل مع هاشتاج بعنوان #سلامتك_حسان_تمبكتي وكتب "ماتشوف شر وأجر وعافية إن شاء الله وترجع أقوى وأفضل بإذن الله".

أما سالم الدوسري مسجل هدف الفوز على أوزبكستان في عقر دارها والذي غاب بسبب الإنذارات فكتب مهنئًا زملائه على تويتر: "الحمدلله ألف مبروك الفوز والصدارة والتأهل، وأشكر زملائي اللاعبين والجمهور اللي حضر ودعم اللاعبين، القادم أفضل إن شاء الله #المنتخب_السعودي".

وسار نجم هجوم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد فهد المولد على خطى زملائه وكتب على حسابه الرسمي على تويتر: "اللهم لك الحمد والشكر، تجاوزنا مرحلة مهمة وباقي الأهم، مبروك للجمهور السعودي التأهل وصدارة المجموعة وبإذن الله القادم أجمل، #الطريق_إلى_كأس_العالم2022".

ياسر الشهراني مدافع الهلال شدد على أهمية الخطوة المقبلة لبلاده: "الحمد لله يارب. خلصنا خطوة وباقي أهم خطوة. مبروك".

ماذا ينتظر الأخضر السعودي؟

تستعد السعودية لقرعة المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022 التي ستجرى في الأول من يوليو المقبل.

وتبحث السعودية عن تأهلها إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها بعد أول مشاركة في مونديال 1994.