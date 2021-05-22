إنفانتينو عن مقترح الاتحاد السعودي للمونديال: العنصر الرياضي أهم من التجاري

الجمعية العمومية للفيفا تعتمد مقترح الاتحاد السعودي بشأن كأس العالم

قوبل مقترح الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن كأس العالم، بموافقة من الجمعية العمومية للاتحاد الدولي "فيفا"، لكن هناك بعض المخاوف لدى جياني إنفانتينو؛ رئيس فيفا.

الجمعية العمومية للفيفا وافقت أمس الجمعة، على عمل دراسة جدوى لمقترح الجانب السعودي بشأن إقامة مونديال الرجال والنساء كل عامين بدلًا من أربعة أعوام، على أن تقوم اللجنة التنفيذية بإعداد الدراسة.

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المقترح حصل على موافقة 166 عضوًا بالجمعية العمومية، أي أغلبية كاسحة، لكن هناك من عارضه كذلك بداعي ضغط المباريات والمسابقات ما بين القارية والمحلية.

وقال إنفانتينو في هذا الشأن: "يجب أن نبدأ هذه الدراسات بعقل متفتح، لكن في الوقت نفسه علينا ألا نتعجل في اتخاذ قرار من الممكن أن يعرض ما نقوم به للخطر، فنحن على علم تام بما يمثله كأس العالم وبقيمة البطولة".

وأضاف: "أود أن أضع هذه الدراسة في سياق أوسع بكثير فيما يتعلق بجدول المباريات الدولية، فهل نحن مقتنعون بأن لعب مباريات بالتصفيات على مدار العام هو الطريقة الصحيحة عندما نقول أن المشجعين يرغبون في مشاهدة المزيد من مثل هذه المباريات؟، يجب أن نضع كل النقاط في الاعتبار، لكن في الأخير سيكون العنصر الرياضي هو الأولوية القصوى لدينا وليس العنصر التجاري".

يذكر أن كأس العالم يقام كل أربع سنوات منذ انطلاقه في عام 1930، ولم يشارك المنتخب السعودي به سوى في خمس نسخ فقط أعوام: 1994، 1998، 2002، 2006 و2018.