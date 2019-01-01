أستراليا وإندونيسيا يتجهان لاستضافة كأس العالم 2034

هل نرى استضافة مشتركة من جديد للمونديال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكدت أستراليا تركيز الجهود مع إندونيسيا على تقديم ملف مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم في 2034.

وحاولت أستراليا تنظيم مونديال 2022، ولكن الاختيار في النهاية وقع على قطر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وقال الاتحاد الاسترالي في جواب إلى "رويترز": "الاتحاد يؤكد عقد اجتماعات مع نظيره الإندونيسي حول إمكانية تنظيم مونديال 2034".

ويأتي اهتمام أستراليا بعدما أبدت عدة دول آسيوية رغبتها في تنظيم النهائيات في 2034، ومنها كامبوديا، لاوس، ميانمار، الفلبين، سنغفور، تايلند، فيتنام، وبروناي.

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ولا يحق لأي دولة آسيوية التقدم لتنظيم المونديال قبل نسخة 2034 بسبب تنظيم قطر لكأس العالم 2022 بحسب قواعد الاتحاد الدولي.

وتلعب نسخة 2026 في كندا، الولايات المتحدة، والمكسيك، ولم يتحدد بعد منظم نسخة 2030.