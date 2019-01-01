فينجر يستهدف التدريب في مونديال قطر 2022

الفرنسي غاب تماماً عن الصورة بعد مغادرة أرسنال

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب أرسن فينجر المدير الفني السابق لأرسنال، عن رغبته في المشاركة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

فينجر رحل عن أرسنال في صيف عام 2018، ولم يعد لمجال التدريب حتى الآن بأي نادي آخر.

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وقال الفرنسي عن إمكانية تدريب أحد المنتخبات بالمونديال القادم:"أردت منذ فترة طويلة التدريب في كأس العالم".

وأضاف:"إنها البطولة التي يحلم أي مدرب بالتواجد بها والحصول عليها بقدر الإمكان".

وتابع فينجر:"ربما تروني في قطر بعد 3 سنوات من الآن مع أحد الفرق المشاركة بالمسابقة".

يذكر أن فينجر ارتبط بتدريب بعض الأندية والمنتخبات، أبرزها فيسيل كوبي، ميلان، باريس سان جيرمان والمنتخبين الياباني والقطري.