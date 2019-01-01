كأس السوبر الإيطالي| إصابة ماندجوكيتش قد تبعده عن مواجهة ميلان
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Tullio M. Puglia
أكدت تقارير صحفية ارتفاع نسبة غياب ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس عن مباراة كأس السوبر الإيطالي ضد ميلان.
جاء ذلك بعد تعرضه لإصابة في التدريبات، أكدت غيابه عن مباراة السبت في كأس إيطاليا ضد بولونيا بشكل مبدئي.
وتعرض الكرواتي لمشكلة في الفخذ الأيسر، قد تكلفه الابتعاد عن قمة الأربعاء التي تقام في جدة بالمملكة العربية السعودية.
ووفقاً للتقارير، فإنه على الرغم من أهمية ماندجوكيتش بالنسبة للمدرب ماسيميليانو أليجري، وعلى الرغم من أهمية المباراة ككل، إلا أنه من غير المحتمل أن يخاطر به.
يذكر أن ماندجوكيتش اكتسب المزيد من الأهمية بقدوم كريستيانو رونالدو ورحيل جونزالو هيجوايين إلى ميلان.