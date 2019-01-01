كأس الدوري الفرنسي| جانجون يصعق باريس سان جيرمان بركلتي جزاء

مفاجأة غير متوقعة في ربع النهائي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

فجر جانجون كبرى مفاجآت ربع نهائي كأس الدوري الفرنسي، بالفوز على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف وحيد.

بدأ باريس سان جيرمان بتشكيل مكون من: أريولا - كيرير - سيلفا - بيرنات - مونييه - ماركينيوس - دراكسلر - ديابي - دي ماريا - نيمار - مبابي اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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فيما دفع جانجون بكل من: جونسون - تراوري - كيربرات - إيبوا - ريبوتشو - فيري - كوكو - بلا - دو - تورام - ميندي

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ما دفع توماس توخيل مدرب باريس لإجراء تبديلين دفعة واحدة، بنزول ماركو فيراتي وإدينسون كافاني بدلاً من ماركينيوس وأنخيل دي ماريا.

على الجانب الآخر أهدر ماركوس تورام ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 61، ليسجل نيمار هدفه بعد دقيقتين وتمريرة من توماس مونيه.

على الناحية الأخرى حل نجاباكوتو بدلاً من ميندي في الدقيقة 73، ثم اختتم توخيل تبديلاته بنزول داني ألفيس بدلاً من جوليان دراكسلر.

وبالفعل نجح البديل نجاباكوتو في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء ثانية، في الدقيقة 81، وسرعان ما سجل تورام هدف الفوز من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 93.