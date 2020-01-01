كأس الخليج العربي .. شباب الأهلي الأكثر تتويجًا والنصر يبحث عن لقب جديد

البطولة لن تشهد بطلاً جديدًا، حيث توج من قبل الفريقين بكأس الخليج العربي

تشهد الكرة الإماراتية مواجهة نارية بين فريقي النصر وشباب الأهلي في مباراة نهائي كأس الخليج العربي، والتي تُقام مساء الجمعة المُقبل على ملعب زعبيل.

مسيرة كأس الخليج العربي في الموسم الحالي 2019-2020 شهدت إقامة 48 مباراة، سجل فيها 138 هدفًا، 1.127 تسديدة، 387 تسديدة في المرمى، 39.824 تمريرة، معدل التهديف 2.88 في المباراة، 454 ركنية، 13 ركلة جزاء، 1,404 خطأ، 32 شباك نظيفة.

ويعد هذا العام هو الثاني على التوالي الذي يصل به شباب الأهلي إلى نهائي الكأس، حيث خطف اللقب العام الماضي من الوحدة، بالفوز أمامه بثلاثية مقابل هدف وحيد.

نادي شباب الأهلي يُعد الأكثر تتويجاً بلقب كأس الخليج برصيد 5 ألقاب أعوام؛ ويأتي بعده الوحدة بلقبين ثم النصر وعجمان والشباب والعين والجزيرة “لقب لكل نادٍ”.

شباب الأهلي يمتلك خمسة ألقاب في رصيده ويُعد الفريق الأكثر حصولاً على هذا اللقب خلال تاريخه من بين كل الفريق التي حصلت على اللقب.

على الجانب الأخر، يمتلك نادي النصر لقب وحيد، ويأمل في مواصلة الزحف ومعادلة أرقام المنافسين خلال البطولة جديدة العهد.

كأس الخليج العربي الإماراتي - الطريق إلى النهائي

كما أن البطولة لن تشهد بطلاً جديدًا، حيث توج من قبل الفريقين بكأس الخليج العربي، فكلاهما حمل كأس البطولة من قبل.