كأس الخليج العربي .. بافيز يدعو جماهير النصر، ومارياني يؤكد على شخصية شباب الأهلي

مواجهة شباب الأهلي والنصر المرتقبة في نهائي بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي

عبر اللاعب التشيلي استيبان بافيز لاعب نادي النصر الإماراتي عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كأس الخليج العربي خاصة في ظل العمل الجاد والاحترافي الذي قدمه الفريق طوال الفترة الماضية.

وقال بافيز في تصريحات صحفية "مستوى الفريق في تصاعد بعد كل مباراة، منذ التحاقي بالنادي كان طموحنا المنافسة على البطولات الثلاث التي نشارك فيها، لكننا رغم خروجنا من بطولة كأس رئيس الدولة، إلا أننا حققنا اليوم أول أهدافنا وهو الوصول لنهائي كأس الخليج العربي".

وأكمل اللاعب التشيلي : "لازلنا في وضع جيد في المنافسة على الدوري، فالفارق بيننا وبين المتصدر شباب الأهلي هو ست نقاط فقط، نحن نقترب شيئاً فشيئًا من تحقيق طموحاتنا التي حددناها مع المدرب".

ودعا بافيز جماهير العميد إلى أن تثق في اللاعبين وفي حرصهم على بذل أقصى ما لديهم في كل مباراة وأضاف "أؤكد أننا سنقاتل للفوز بالنهائي وأيضاً للوصول إلى أعلى ترتيب في الدوري".

في الإطار نفسه، أكد السويسري ديفيد مارياني لاعب شباب الأهلي أن شخصية وروح الفريق هي الوقود الذي يوصل فريقه إلى الفوز وقال "هذا أول نهائي في العام 2020، سعداء بوصولنا إلى المباراة النهائية في إحدى البطولات المهمة التي ننافس عليها هذا الموسم ".

وأضاف مارياني "نتطلع للفوز بالكأس أمام الحضور الكبير لجماهير شباب الأهلي في استاد زعبيل، نحرص دائما على إسعادهم، يعلمون أننا سنقدم كل ما لدينا من القلب، فجميعنا كلاعبين وجماهير متكاتفون لتحقيق أحلامنا هذا الموسم".

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وتفصلنا أيام قليلة عن مواجهة شباب الأهلي والنصر المرتقبة في نهائي بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة 17 يناير الجاري.