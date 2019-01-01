مدرب شباب الأهلي يرد بالأرقام على التشكيك بقوة فريقه الهجومية

شباب الأهلي هزم اتحاد كلباء بهدف من نيران صديقة

رد رودولفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي بالأرقام على من يتحدث عن تراجع قوة فريقه الهجومية، ذلك خلال تصريحاته بعد الفوز على اتحاد كلباء ضمن الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي الإماراتي .

شباب الأهلي عزز صدارته للمجموعة الأولى في البطولة بالفوز مساء أمس الجمعة على اتحاد كلباء بهدف من نيران صديقة أحرزه يوسف عبد الله بالخطأ في مرماه، وقد رفع الفوز رصيد الفرسان الحمر لـ10 نقاط فيما لم يتغير وضع اتحاد كلباء في قاع المجموعة بنقطة واحدة.

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وأبدى المدرب الأرجنتيني سعادته بالفوز والعودة لطريق الانتصارات في كأس الخليج العربي، مؤكدًا أن فريقه لعب مباراة جيدة وإن شدد في نفس الوقت أنه ورغم استحواذه الكبير على الكرة جل فترات المباراة لم يستطع تهديد مرمى منافسه بالعدد المطلوب من الفرص.

وأضاف ردًا على الحديث حول تراجع قوة شباب الأهلي هجوميًا "باستثناء مباراة الظفرة، فإن الإحصائيات مطمئنة للغاية بخصوص القوة الهجومية لشباب الأهلي، إذ نحن نسجل بمعدل هدفين في المباراة، وذلك يتضمن مباراة النصر التي سجلنا بها لكن حكم تقنية الفيديو لم ينصفنا".

تابع موضحًا "علينا ألا نتجاهل حقيقة أن شباب الأهلي يلعب كرة قدم جماعية ولا يعتمد على لاعب بعينه في التسجيل، سواء في الوسط أو الدفاع أو الهجوم".