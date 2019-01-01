كأس الخليج العربي - فوز الوحدة وشباب الأهلي أمام الشارقة والجزيرة
تلقى الشارقة الهزيمة أمام الوحدة بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعبه، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الخليج العربي الإماراتي.
العنابي سجل ثلاثيته عبد الله أنور في الدقائق 16 و43 و55 من عمر اللقاء، فيما جاء هدف الشارقة الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقتين عن طريق محمد خلفان.
بهذه الهزيمة يتذيل الشارقة جدول ترتيب المجموعة الثانية دون أي رصيد من النقاط، فيما ارتفع رصيد العنابي إلى النقطة السادسة متصدرًا المجموعة.
"ياله من وحداوي مرعب"#عبدالله_أنور يؤكد تألقه ويسجل "الهاتريك" لصالح #الوحدة في شباك #الشارقة #الشارقة_الوحدة#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/OggfJRDf4x— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 31, 2019
وفي إطار مباريات الجولة نفسها، تعادل النصر سلبيًا أمام خورفكان، على أرض الأخير.
العميد سيطر على مجريات اللقاء، مع اعتماد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة، لكن لم ينجح أي منهما في هز الشباك.
التعادل رفع رصيد النصر إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما كانت النقطة الأولى التي يحصدها خورفكان ليحتل المركز السادس.
وفي آخر مباريات الليلة بالكأس، انتصر شباب الأهلي أمام الجزيرة برباعية نظيفة، على استاد راشد.
الرباعية سجلها لوفانور دي سوزا ومحمد جمعة وأحمد عبد الله وثولاني سيريرو "بالخطأ في مرماه".
الفوز رفع رصيد شباب الأهلي أي أربع نقاط متصدرًا المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.
#شباب_الأهلي يفوز على #الجزيرة بأربعة أهداف دون مقابل ويتصدر مجموعته في #كأس_الخليج_العربي— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 31, 2019
شاهد أهداف اللقاء..#شباب_الأهلي_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/VRp29JZSmN