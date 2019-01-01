كأس الجزائر - شباب بلوزداد يقلب الطاولة على القسنطيني ويتأهل للنهائي

بلوزداد في انتظار بجاية أو وفاق سطيف

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق شباب بلوزداد فوزًا صعبًا أمام القسنطيني بثنائية نظيفة، على ملعب 20 أوت 1956، في إياب نصف نهائي كأس الجزائري.

أصحاب الأرض سيطروا على مجريات الشوط الأول، وتألق حارس السنافر ليمان، في حماية مرماه رغم ضغط لاعبي بلوزداد.

وفي الدقيقة 71، أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر المباشر لنسيم يطو؛ لاعب القسنطيني، بعد مشادة مع لاعب بلوزداد، سجل بعدها بدقيقتين عادل جرار هدف التقدم لأصحاب الأرض.

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الوقت الأصلي للمباراة انتهى بتقدم بلوزداد، ليضطر الفريقان للجوء للأشواط الإضافية لحسم المتأهل بعد أن انتهى لقاء الذهاب بفوز القسنطيني بهدف وحيد كذلك.

وفي الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول، سجل ريان بيندروبة هدف الفوز والتأهل لبلوزداد.

ومن المنتظر أن يلاقي بلوزداد في النهائي الفائز من مواجهة شبيبة بجاية ووفاق سطيف، التي ستقام غدًا.

لقاء الذهاب بين الفريقين كان قد انتهى بفوز بجاية بثنائية مقابل هدف وحيد.