كأس الجزائر - حسين داي يخطو خطوة نحو نصف النهائي بالفوز أمام شباب بلوزداد

هدف وحيد عاد به الفريق من بلوزداد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق نصر حسين داي الفوز أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف، في لقاء الذهاب بدور ربع نهائي كأس الجزائر.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول عن طريق خاسف نوفل، ليخطف فريقه الفوز خارج أرضه.

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ويستضيف حسين داي خصمه في لقاء الإياب في 28 من مارس المقبل، لحسم المتأهل إلى نصف النهائي.

يذكر أن حسين داي وصل لربع النهائي بعدما أقصى مولودية الجزائر بالفوز أمامه بهدف نظيف.

بينما صعد شباب بلوزداد على حساب سريع المحمدية بهزيمته بثلاثية نظيفة.