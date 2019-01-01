كأس الاتحاد| تأهل ولفرهامبتون وكريستال بالاس إلى ربع النهائي

وسوانزي سيتي يضرب برينتفورد برباعية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب سوانزي سيتي على ضيفه بيرنتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل واتكينز هدف التقدم لبرينتفورد، قبل أن يرد سوانزي برباعية دانييلز (هدف عكسي) وجيمس وسيلينا وبايرز في الدقائق 49 و53 و67 و90 على الترتيب، فيما شهدت المباراة طرد نجويو لاعب برينتفورد في الدقيقة 61.

على الجانب الآخر فاز ولفرهامبتون على مضيفه بريستول سيتي بهدف نظيف سجله إيفان كافاليرو في الدقيقة 28.

أخيراً تغلب كريستال بالاس على مضفه دونكاستر بهدفين دون رد، سجلهما جيفري شلوب في الدقيقة الثامنة وماكس ماير في الدقيقة 45+2.

بذلك يلحق الثلاثي سوانزي وولفرهامبتون وكريستال بالاس بمانشستر سيتي وميلوول وبرايتون وواتفورد في ربع النهائي، بانتظار الفائز من تشيلسي ومانشستر يونايتد.