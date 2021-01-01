كأس الاتحاد الإنجليزي | مانشستر سيتي وتشيلسي يعبران بسهولة لدور الـ 32

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عبر تشيلسي ومانشستر سيتي إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ 32" وذلك بعد فوزين على موركامب وبرمنجهام سيتي، في مواجهات لم تكن شاقة.

وبذلك لحق رجال جوارديولا وأبناء لامبارد بركب المتأهلين وبالكبار حيث لم تشهد أقدم مسابقات كرة القدم على الإطلاق أي مفاجآت كبرى حتى الآن.

مانشستر سيتي فاز على برمنجهام سيتي بثلاثية نظيفة بهدفين سجلهما بيرناردو سيلفا وهدف لفيل فودين الذي يقدم مستويات مميزة منذ بداية فترة ما بعد كورونا.

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بينما فاز تشيلسي بأربعة أهداف للا شيء عبر ميسون ماونت وكاي هافيرتس وكالوم هودسون أودوي والمهاجم الألماني محل الانتقادات تيمو فيرنر.

وبالأمس عبر مانشستر يونايتد للدور ذاته من بوابة واتفورد وقبلها ليفربول من بوابة أستون فيلا الذي اضطر للعب المباراة بلاعبيه الشباب.

يذكر أن مانشستر سيتي قد استفاق من بداية موسمه السيئة، حيث بات في الوقت الحالي يقدم أداء جيدًا حيث ينافس ليفربول ومانشستر يونايتد على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد يعبر لدور الـ 32 لكأس الاتحاد الإنجليزي من بوابة واتفورد

على الجانب الآخر تراجعت نتائج تشيلسي بصورة كبيرة وبات منصب مديره الفني فرانك لامبارد مهددًا بسبب سوء النتائج والتراجع على مستوى جدول الترتيب.