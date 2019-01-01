كأس الاتحاد الإنجليزي | موعد المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين عن الدور الخامس

كل ما تريد معرفته قبل انطلاق الدور الخامس من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة القادمة، موعد المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

أبانوب صفوت

من المقرر أن تنطلق مواجهات الدور الخامس من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2018/2019 يوم الجمعة القادمة 15 فبراير 2019 ميلادياً، 10 جمادى الأخيرة 1440 هجرياً وهي البطولة التي يحمل لقبها فريق تشيلسي بعد التغلب على مانشستر يونايتد في نهائي النسخة الماضية بهدف نظيف سجله هازارد من ركلة جزاء.

ستقام مباريات هذا الدور على أربع أيام، في اليوم الأول ستُقام مباراة واحدة تلك التي ستجمع بين كوينز بارك رينجرز وواتفورد، وفي اليوم الثاني ستُلعب ثلاث مباريات بين برايتون ديربي كاونتي، ويمبلدون وميلوال وكذلك المفاجأة الكبيرة نيوبورت كاونتي والذي سيستضيف مانشستر سيتي.

في اليوم الثالث سُتلعب مباراتين فقط حيث سيحل كريستال بالاس ضيفاً على فريق دونكاستر روفرز، بينما سيتقابل سوانزي سيتي مع برينتفورد، وفي اليوم الرابع والأخير ستُلعب مباراة القمة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد.

في هذا التقرير سنتعرف على كل تفاصيل مباريات ذلك الدور من حيث المواعيد، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين عن هذه المواجهات المنتظرة.

ما هو موعد مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي؟

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة كوينز بارك رينجرز - واتفورد لوفتس رود الجمعة 15 فبراير 2019 ميلادياً،

10 جمادى الأخرة 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD 2 برايتون - ديربي كاونتي ملعب فالمر السبت 16 فبراير 2019 ميلادياً،

11 جمادى الأخرة 1440 هجرياً،

14:30 بتوقيت القاهرة، 15:30 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD 2 ويمبلدون - ميلوال ملعب كينجز مي آدو السبت 16 فبراير 2019 ميلادياً،

11 جمادى الأخرة 1440 هجرياً،

17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD نيوبورت كاونتي - مانشستر سيتي ملعب رودني بارادي السبت 16 فبراير 2019 ميلادياً،

11 جمادى الأخرة 1440 هجرياً،

19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD 2 بريستول سيتي - وولفرهامبتون ملعب آشتون جيت الأحد 17 فبراير 2019 ميلادياً،

12 جمادى الأخرة 1440 هجرياً،

15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD 2 دونكاستر - كريستال بالاس ملعب كيبموات الأحد 17 فبراير 2019 ميلادياً،

12 جمادى الأخرة 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD سوانزي سيتي - برينتفورد ليبرتي ستاديوم الأحد 17 فبراير 2019 ميلادياً،

12 جمادى الأخرة 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD تشيلسي - مانشستر يونايتد ستامفورد بريدج الأثنين 18 فبراير 2019 ميلادياً،

13 جمادى الأخرة 1440 هجرياً،

21:30 بتوقيت القاهرة، 22:30 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD 2

أبرز الغائبين عن الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي