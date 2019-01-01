كأس الاتحاد الآسيوي – هلال القدس يحقق فوزه الأول بثنائية في النجمة

الفريق الفلسطيني تذوق طعم الانتصار لأول مرة هذا الموسم في البطولة

فيسبوك تويتر بلال محمد

تمكن فريق هلال القدس، من تحقيق الفوز الأول ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وكان على حساب النجمة اللبناني بهدفين لهدف، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

المباراة بدأت بقوة من الجانبين، وأعلن النجمة عن أول الفرص الخطيرة في بداية اللقاء ولكن تألق حارس الهلال وحافظ على نظافة مرماه.

وفي الدقيقة 39 نجح عدي الدباغ، لاعب الهلال بعد بينية من وسط الملعب، وصلت إلى الدباغ الذي راوغ الدفاع وسددها في الشباك.

لم يختلف الحال كثيراً في الشوط الثاني عن الأول، وأنهى محمد يمين المباراة إكلينيكياً لصالح الفريق الفلسطيني بهدف ثان في الدقيقة 69.

وقبل نهاية المباراة بتسع دقائق، تمكن حسن معتوق من تقليص الفارق بالهدف الأول للنجمة، بعد مراوغة دفاعات الهلال ليسدد بقوة في الشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى النقطة الخامسة في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة بعد لعب أربع مباريات، بينما استمر النجمة في تذيل المجموعة بعد أربع مباريات دون أي نقطة.