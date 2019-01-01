كأس الاتحاد الآسيوي | ريمونتادا تاريخية تقود الجزيرة الأردني للنهائي وتطيح بالجيش السوري

الجزيرة والعهد في نهائي غرب كأس الاتحاد الآسيوي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأهل الجزيرة الأردني إلى نهائي غرب بكأس الاتحاد الآسيوي بفوز تاريخي أمام الجيش السوري برباعية نظيفة، على استاد عمان الدولي، في إياب نصف نهائي غرب.

أصحاب الأرض كانوا قد تلقوا الهزيمة في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، لكنهم قلبوا الطاولة على الجيش في الإياب.

سجل رباعية الفريق الأردني عبد الله العطار وفراس شلباية "ضربة جزاء" وأحمد العيساوي وزيد جابر في الدقائق 5 و48 و65 و90+3.

وأحرز الفريق السوري هدفًا في الوقت بدل من الضائع عن طريق باسل مصطفى إلا أن حكم اللقاء قرر إلغائه بوجود خطأ لصالح حارس الجزيرة أحمد عبد الستار.

وشهدت الثواني الأخيرة من المباراة، تعرض الثنائي عبد الله العطار؛ لاعب الجزيرة، ومحمد الواكد؛ لاعب الجيش، للطرد المباشر.

ومن المقرر أن يلاقي الجزيرة في النهائي فريق العهد اللبناني، الذي أطاح بالوحدات الأردني أمس الإثنين، بالفوز عليه بهدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.