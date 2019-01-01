مجموعات متوازنة - قرعة كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021

تعرف على قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أجريت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون، حيث أقيمت القرعة في مصر.

وستقام مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 مساء غدٍ الجمعة، بين الجزائر والسنغال.

وأسفرت قرعة مباريات الدور التمهيدي عن المواجهات التالية..

ليبريا ضد تشاد

جنوب السودان ضد سيشل

موريشيوس ضد ساوتومي

جيبوتي ضد جامبيا

بوروندي ضد رواندا

جزر القمر ضد بوتسوانا

بوروندي ضد رواندا

جزر القمر ضد بوتسوانا

إي سواتيني ضد غينيا الاستوائية

إثيوبيا ضد ليسوتو

مباريات الأدوار الأولى من القرعة.. أي من هذه المنتخبات سيتأهل لدور المجموعات؟👀#TotalAFCON2021 pic.twitter.com/IPuvzI8Klu — CAF - عربي (@caf_online_AR) July 18, 2019

والمجموعات أسفرت عن الآتي:

المجموعة الأولى: غينيا - مالي - ناميبيا -

المجموعة الثانية: أوغندا - مالاوي - بوركينا فاسو -

المجموعة الثالثة: جنوب إفريقيا - السودان - غانا -

المجموعة الرابعة: الجابون - أنجولا - الكونغو الديموقراطية -

المجموعة الخامسة: موريتانيا - إفريقيا الوسطى - المغرب - بوروندي

المجموعة السادسة: موزمبيق - الرأس الأخضر - الكاميرون -رواندا

المجموعة السابعة: توجو - كينيا - مصر - جزر القمر

المجموعة الثامنة: زيمبابوي - زامبيا - الجزائر - بوتسوانا

المجموعة التاسعة: غينيا بيساو - الكونغو - السنغال - إي سواتيني

المجموعة العاشرة: تنزانيا - ليبيا - تونس - غينيا الاستوائية

المجموعة الحادية عشر: مدغشقر - النيجر - كوت ديفوار - إثيوبيا

المجموعة الثانية عشر: سيراليون - بنين - نيجيريا - ليسوتو

من المقرر أن يصعد من كل مجموعة فريقان، إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون، ليشارك 24 منتخبًا.