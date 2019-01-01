كأس الأبطال الدولية| تعرابت يقود بنفيكا للفوز على ميلان

بهدف في الدقيقة 70..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب بنفيكا البرتغالي على ميلان الإيطالي بهدف نظيف ضمن منافسات الكأس الدولية الودية للأبطال.

بدأ ميلان المباراة بكل من: دوناروما – كالابريا – موساكيو – رومانيولي – رودريجيز – تشالهانوجلو – بيليا – بوريني – سوسو – كاستييخو – بيونتيك

فيما دفع بنفيكا بكل من: فلاشوديموس – تافاريس – دياز – فيرو – جريمالدو – بيتزي – فييسا – جابرييل – سيلفا – تعرابت – سيفيروفيتش

سجل المغربي عادل تعرابت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70، ليتلقى ميلان خسارته الثانية في المسابقة، عقب الخسارة أمام بايرن ميونيخ بنفس النتيجة، فيما يبقى له مباراة ضد مانشستر يونايتد في الثالث من أغسطس.

على الجانب الآخر بات بنفيكا مرشحاً للفوز بالبطولة بـ9 نقاط، بالفوز على جوادالاخارا شيفاس المكسيكي 3-0 والفوز على فيورنتينا 2-1 بالإضافة لمباراة الليلة.