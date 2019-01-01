كأس إيطاليا | ثنائية كوتروني تمنح ميلان تأهلًا صعبًا أمام سامبدوريا

البدلاء يمنحون ميلان الفوز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تأهل ميلان لدور الـ8 من كأس إيطاليا بعد انتصاره الصعب على مستضيفه سامبدوريا بهدفين دون رد على ملعب لويجي فيرارس.

ولعب ميلان اللقاء منقوصًا من العديد من نجومه بسبب الإصابة، وظهر في تشكيله الأساسي لاعبه الجديد "لوكاس باكيتا" للمرة الأولى بعد انضمامه خلال يناير الجاري، فيما قاد فابيو كوالياريلا هجوم السامب.

ورغم أفضلية أصحاب الملعب خلال وقت المباراة الأصلي وتعدد محاولاتهم الهجومية إلا أن دفاع ميلان وحارس مرماه بيبي رينا حالا دون تقدم الفريق بأي هدف، فيما لم يُوفق ميلان في هجماته المرتدة السريعة لينتهي الشوطين الأول والثاني بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقان للوقت الإضافي.

باكيتا يخوض مباراته الأولى مع ميلان أمام سامبدوريا

ميلان بدأ الشوطين الإضافيين بإقحام باتريك كوتروني وبعدها أندريا كونتي، وقد كافأه الثنائي بشكل ممتاز، إذ لعب الظهير الأيمن تمريرة عرضية متقنة عند الدقيقة 102 نجح المهاجم الشاب في استغلالها محرزًا هدف الفريق الأول بعدما تألق رينا في التصدي لعدة هجمات من جانب السامب خلال الدقائق الأولى من الشوط الإضافي الأول.

وبعد 6 دقائق فقط عاد كوتروني وأحرز الهدف الثاني للميلان مستغلًا تمريرة ممتازة من هاكان تشالهانوغلو ليقضي على أحلام رجال المدرب ماركو جامباولو في العودة في اللقاء ويمنح الروسونيري بطاقة الصعود لربع النهائي لمواجهة الفائز بين نابولي وساسولو.