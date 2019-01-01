كأس أمم إفريقيا| التعادل السلبي يحكم بين بنين وغينيا بيساو

المجموعة سلبية بالكامل في تلك الليلة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل منتخب بنين مع غينيا بيساو بلا أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

البداية أتت في الدقيقة 13 بتسديدة من جوردان أديوتي لاعب بنين مرت بجوار القائم. وفي الدقيقة 20 سدد مانسوني كرة خطيرة لمنتخب غينيا بيساو مرت بجوار القائم أيضاً.

وفي الدقيقة 43 كاد ستيف موني أن يسجل هدفاً برأسية من ركلة حرة، ولكن مرت فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 47 أتت أخطر فرص غينيا بيساو بواسطة فريديريك ميندي، والتي مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 76 سدد موني مجددداً بعد تلقيه ركلة حرة من ستيفان سيسينيون، ولكن تمر أيضاً فوق العارضة.

بذلك يحتل منتخب بنين المركز الثالث بنقطتين بفارق الأهداف عن غانا الثاني، فيما يتذيل منتخب غينيا بيساو المجموعة السادسة بنقطة واحدة، والتي يتصدرها الكاميرون بـ4 نقاط.