كأس أمم أفريقيا 2019 | مصر، السنغال وأبرز المرشحين للفوز بالبطولة

يستعرض جول في هذا التقرير أبرز المنتخبات المرشحة للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019، والفرق التي يمكنها صنع المعجزة في البطولة والوصول إلى مراحله النهائية

أبانوب صفوت

أوشكت بطولة أمم أفريقيا في نسختها رقم 32 على الانطلاق، ومن المقرر أن تُقام في مصر بعد أن أٌسندت إليها تنظيم البطولة بسبب سوء البنية التحتية للكاميرون، وستبدأ المنافسات يوم 21 من شهر يونيو المقبل على أن تستمر حتى 19 من شهر يوليو، وكما هو متوقع ينتظر كل عشاق كرة القدم الأفريقية بداية المسابقة على أحر من الجمر خاصةً وأنها ستكون مليئة بأبرز مواهب العالم والمحترفين في أفضل الدوريات الأوروبية.

ستشهد النسخة القادمة مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة بعد أن تقرر زيادة عدد المشاركين، منقسمين على ست مجموعات يحتوي كل منهما على أربعة منتخبات، وهو ما أتاح الفرصة بطبيعة الحال لكتابة تاريخ جديد بتأهل البعض للمرة الأولى على الإطلاق مثل منتخبات بوروندي، مدغشقر بالإضافة إلى مدغشقر.

كما هي العادة سيتواجد في كل بطولة منتخبات مرشحة فوق العادة للفوز باللقب بسبب تاريخها الحافل وخبرتها الكبيرة، وفرق آخرى لا يمكن أبداً الاستهانة بقوتها ولكنها قد تحتاج إلى إما بعض الحظ أو الجراءة من أجل كتابة التاريخ ويوجد أيضا منتخبات لن يُنتظر منها تقديم أي شئ لأن مجرد التواجد في البطولة هو أكبر إنجاز تحقق لها حتى هذه اللحظة، لذا من الظلم وضع المزيد من الضغوطات عليهم.

وفي هذا التقرير يستعرض لكم جول المنتخبات المرشحة للتتويج بالأميرة الأفريقية على أرض الفراعنة، ومن هي الفرق التي بإمكانها مضايقة كل محبي التوقعات وإفساد كل أمنياتهم؟

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المنتخبات المرشحة للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019

يعتبر المنتخب المصري هو المرشح الأبرز للفوز باللقب لعدة أسباب أولها هو استضافة البطولة عقب سحبها من الكاميرون وهو ما من شأنه أن يزيد من حظوظ ودوافع الفراعنة من أجل الفوز باللقب مرة آخرى بسبب عاملي الأرض والجمهور، ناهيك عن التاريخ الحافل لمصر في البطولة خاصةً وأنها صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بمعدل سبع مرات.

بعيداً عن ذلك، فأن الجيل الحالي يملك خبرة المنافسة على أمم أفريقيا بعد أن تأهل إلى نهائي النسخة الماضية قبل أن يخسر اللقب أمام الكاميرون، وفي الوقت الراهن يملك "محمد صلاح" أحد أفضل لاعبي العالم وهو أمر كفيل بترجيح كفته على أي منافس آخر في أي مباراة حتى وإن كانت البطولة تُقام خارج مصر.

يعد كلا من السنغال والمغرب أيضاً من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة بسبب امتلاك الثنائي لتشكيلة مليئة بالمواهب الرائعة والأهم من ذلك وجود مدرب متمرس على رأس القيادة الفنية متمثل في أليو سيسيه بالنسبة لأسود التيرانجا وهيرفي رينارد لأسود الأطلس، وكانا قد قدما أداءاً أكثر من رائع في كأس العالم الأخير بروسيا برغم الخروج المبكر ولكنهما كانا سيئين الحظ وليسا سيئين المستوى.

لا يمكن أبداً تجاهل منتخب مثل المنتخب النيجيري الذي لطالما يملك لاعبين مميزين للغاية وبالأخص في خط الهجوم وهو ما يجعله مصدر خطورة دائمة بسبب الموهبة الكبيرة التي يمتلكونها برغم صغر السن مقارنةً بالمنتخبات الآخرى، ومع مدرب مثل الألماني "جرينو رور" يملك النسور حظوظاً لا بأس بها أبداً للمنافسة على اللقب ويعد من المرشحين للتتويج به.

أما بالنسبة للمرشح الخامس والأخير للحصول على اللقب فهو المنتخب اللكاميروني حامل اللقب في أخر نسخة، والذي سيملك دافعاً إضافياً وهو تغيير الصورة السيئة للكاميرون بعد سحب تنظيم البطولة منهم بسبب عدم جاهزية البنية التحتية، ولكن العائق الوحيد قد يتمثل في الأسطورة الهولندية "سيدروف" مع قلة خبرته في التدريب، ولكنه يملك كل العناصر التي تناسبه من أجل المنافسة.

منتخبات الصف الثاني في كأس أمم أفريقيا 2019

بعيداً عن منتخبات الصف الأول، فهناك منتخبات الصف الثاني والتي تملك كل المقومات اللازمة من أجل الفوز بالبطولة ولكن عدم امتلاك التاريخ والخبرة الكافيتين لا يضعهما في قائمة المرشحين، ويتوجب عليها استغلال عدم ظهور أي من المنتخبات العظمى بالشكل المطلوب من أجل اغتنام الفرصة والاعتلاء فوق منصات التتويج بدلاً منهم.

يقع منتخب الجزائر على رأس هذه المنتخبات التي لديها قوام ملئ بلاعبين موهوبين للغاية في كل الخطوط تقريباً ولكن التاريخ السئ لمحاربي الصحراء في أمم أفريقيا من شأنه إما أن يمثل المزيد من الضغوطات على الجيل الحالي أو يتسبب في تمادي التراخي وكأن ما حققته الأجيال السابقة هو حدود طموحهم مثلاً ومجرد تجاوزه بخطوه واحد هو الإنجاز غير المسبوق.

يقع محاربو الصحراء في المجموعة الثالثة والتي تضم كلا من منتخبات السنغال، تنزانيا وكينيا، وإذا ما أراد المنتخب الجزائري أن يظهر نفسه كمرشح قوي للفوز بالبطولة فلا توجد طريقة أفضل من تصدر المجموعة في وجود فريق قوي للغاية، يمر بفترة أفضل والتوقعات تصب في صالحه مثل المنتخب السنغالي وهو ما لن يكون سهلاً أبداً ولكنه قد يحفز الجزائر لتقديم بطولة أقوى مما كان متوقعاً لهم.

لا يختلف موقف المنتخب التونسي كثيراً عن نظيره الجزائري، من حيث امتلاك نخبة من أبرز المحترفين في الدوريات الأوروبية ولكنه يفتقر أيضاً للخبرة اللازمة للفوز باللقب لأن تاريخ نسور قرطاج لا يشفع لهم كثيراً، وسيتواجد في المجموعة الخامسة لمنافسات البطولة المقبلة جنباً إلى جنب منتخبات أنجولا، مالي وموريتانيا ومن المتوقع له العبور إلى الدور التالي بكل سهولة.

يمر المنتخب الغاني بفترة إحلال وتجديد وربما لا يكون بنفس قوته السابقة منذ أعوام قليلة ولكنه يظل من أفضل منتخبات القارة ولعل عودة أسامواه جيان من الاعتزال قد تعزز حظوظه في المنافسة بشكل أكبر بسبب الخبرة الكبيرة الذي يمتلكها مهاجم سندرلاند السابق، وسيتواجد البلاك ستارز في المجموعة السادسة والأخيرة مع منتخبات الكاميرون، بنين وغينيا بيساو ومن المنتظر أن ينافس الأسود على المركزين الأول والثاني.

قدم بعض محترفو منتخب ساحل العاج موسماً رائعاً في أوروبا ويأتي على رأسهم الجناح الهداف "نيكولاس بيبي" نجم فريق ليل الفرنسي، بالإضافة بالطبع إلى ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، بهذا الهجوم القوي سيكون منتخب ساحل العاج قوة لا يستهان بها أبداً في أمم أفريقيا تحت قيادة المدرب المحلي "إبراهيما كامارا" الذي سيسعى لقيادة منتخب بلاده للقب الثالث.

منتخبات الحصان الأسود في كأس أمم أفريقيا 2019

هناك منتخبات لا تملك حظوظاً قوية في الفوز ببطولة أمم أفريقيا المقبلة، ولكنها ستكون متواجدة في الصورة خاصةً وأن المفاجأت واردة وبقوة في كرة القدم، وفوز واحد فقط بسيناريو دراماتيكي قد يمنح مثل هذه المنتخبات أقوى أمل ممكن لصناعة المعجزة وقلب كل التوقعات رأساً على عقب مهما كانت الترشيحات بعيدة عنهم قبل انطلاق المسابقة.

يعتبر منتخب جنوب أفريقيا أحد هذه المنتخبات التي قد تستطيع صناعة المفاجأة لأنه يملك بعض اللاعبين الرائعين في خط الهجوم مثل كيجان دولي لاعب مونبيليه والمهاجم "ليبو موثيبا" الذي قدم موسماً رائعاً مع ستراسبورج الفرنسي، ويتواجد الأولاد في المجموعة الرابعة التي تعرف بمجموعة الموت بسبب وجود كلا من منتخبي ساحل العاج والمغرب، لذا فالتأهل من هذا المجموعة كفيل بأن يمنح البافانا بافانا لقب الحصان الأسود للبطولة.

يملك منتخب أنجولا العديد من المحترفين الرائعين في الدوري البرتغالي والإيطالي وعلى رأسهم مهاجم براجا "ويلسون إدواردو" وظهير أيمن سبورتينج لشبونة "برونو جاسبار" وفي خط الدفاع أيضاً هناك باستوس لاعب لاتسيو الإيطالي، وسيتواجد أنجولا في المجموعة الخامسة التي تضم كل من مالي، موريتانيا وتونس، ويملك حظوظاً قوية في التأهل كثاني المجموعة على أقل تقدير خلفاً للمنتخب التونسي المتوقع له اقتناص الصدارة.

هناك أيضاً مالي والذي تقع في نفس مجموعة المنتخب الأنجولي وسيكون الصراع على أشده بينهما لحجز البطاقة الثانية "كما هو متوقع" ويملك المنتخب ترسانة هجومية قوية للغاية متمثلة في كوليبالي لاعب نانت، ماريجا قائد هجوم بورتو وكذلك ديابي المحترف في صفوف سبورتينج لشبونة بالإضافة إلى ثنائي الدوري الفرنسي "أداما تراوري" لاعب ميتز و"موسى دومبيا" لاعب فريق ريمس.

بالنسبة للمنتخب الرابع المرشح أن يكون الحصان الأسود للبطولة فهو الكونغو الديموقراطية والتي تملك محترفين على مستوى عالي للغاية سبق لأغلبهم اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز -بعيداً عن المحترفين الحاليين- مثل مبيمبا مدافع نيوكاسل السابق، موساكيو ظهير أيسر وست هام يونايتد حالياً، إيمبولو نجم وسط بورتو ومارسيليا سابقاً، تشيبولا لاعب أستون فيلا، بولاسي جناح إيفرتون وباكومبو مهاجم فياريال السابق.

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منتخبات غير مرشحة أبداً للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019

لن يكون من الصعب تخمين المنتخبات التي قد لا يمكنها تقديم أي إضافة تذكر في أمم أفريقيا 2019 التي ستقام بمصر، لأن البطولة وبعد أن زاد عدد المشاركين بها إلى 24 منتخباً للمرة الأولى سيتواجد بها بعض الوجوه الجديدة للمرة الأولى والذي يعد مجرد المشاركة في البطولة بالنسبة لهم هو الإنجاز الأكبر على الإطلاق في تاريخهم، خاصةً وأن عامل الخبرة غير موجود والفوارق الفنية بينهم وبين أي منتخب آخر كبيرة للغاية.

إحدى المنتخبات التي من المتوقع لها ظهور ضعيف للغاية هو مدغشقر برغم التطور الكبير في كرة القدم هناك في السنوات الأخيرة ولكنهم مازالوا بعيدين عن صنع المفاجأة، لذا فأن البصمة الوحيدة التي قد يتركوها هي الأسماء الطويلة للغاية لأغلب لاعبي المنتخب والتي ستحتاج إلى ترجمة من أجل معرفة معناها ولكن هل سنحتاج لذلك من أجل النطق أم المدح؟ يتواجد مدغشقر في المجموعة الثانية مع منتخبات بوروندي، غينيا ونيجيريا.

أما المنتخب الثاني فهو رفيق مدغشقر في المجموعة الثانية ألا وهو "بوروندي" والذي تأهل للمشاركة في الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه بعد أن حل وصيفاً في مجموعة التصفيات المؤهلة للكان، برصيد 10 نقاط في مجموعة ضمت كل من مالي، الجابون، جنوب السودان وكان من المفاجئ تأهله على حساب المنتخب الجابوني ولكن هذه المفاجأت ستتوقف في أمم أفريقيا.

بالنسبة للمنتخب الثالث فهو المنتخب الموريتاني والذي تأهل للكان للمرة الأولى أيضاً بعد أن حل وصيفاً لمجموعته في التصفيات برصيد 12 نقطة والتي ضمت منتخبات أنجولا، بوتسوانا وبوركينا فاسو، وستتواجد موريتانيا في المجموعة الخامسة لأمم أفريقيا مع كل من تونس، أنجولا ومنتخب مالي في مجموعة صعبة للغاية، حيث تصدرت أنجولا مجموعة موريتانيا في التصفيات، وبالنسبة لمنتخبي مالي وتونس فهم أقوى من الثنائي المذكور سلفاً بطبيعة الحال!.