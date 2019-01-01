كأس ألمانيا | القرعة تُجنب بايرن ميونيخ الكبار في ربع النهائي

بايرن يواصل طريقه نحو لقب محلي بثبات حتى الآن

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أقيمت قرعة دور ربع النهائي من كأس ألمانيا، لموسم 2018-19، والتي أسفرت عن مواجهة سهلة لبايرن ميونيخ.

وكان إينتراخت فرانكفورت، حامل لقب المسابقة قد ودع بشكل مبكر المسابقة، كما خرج بوروسيا دورتموند من ثمن النهائي بالخسارة من فيردر بريمن.

وسيلتقي بايرن ميونيخ مع هادينهايم الذي يلعب في الدرجة الثانية، علمًا بأنه أقصى باير ليفركوزن في الدور السابق.

الصورة تصف نفسها 👇👇 pic.twitter.com/DKNlGtpslf — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019

بينما سيلتقي شالكة مع فيردر بريمن في قمة لقاءات الدور ربع النهائي، وأوجسبورج ضد ريد بول لايبزيج.

فيما سيكون اللقاء الأخير الذي يجمع بين فريقين من الدرجة الثانية، وهم بادربورن أمام هامبورج.

وستقام مباريات المربع الذهبي في الثاني والثالث من أبريل المقبل، على أراضي الفرق المذكورة أولاً.

وسيكون النهائي على الملعب الأوليمبي في برلين بالخامس والعشرين من مايو المقبل.

ويتصدر الألماني ميشيل لاجوسا ترتيب هدافي النسخة الحالية برصيد 4 أهداف.