كأس أمم أفريقيا 2019 | مواعيد ونتائج المباريات، ترتيب المجموعات، القنوات الناقلة، التذاكر، الملاعب ونظام البطولة

تُلعب بطولة أمم أفريقيا في الصيف المُقبل على أرض مصر للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة، بعد أن تم سحب التنظيم من الكاميرون لعدم الجاهزية

من المقرر أن تنطلق النسخة رقم 32 من مسابقة كأس أمم أفريقيا في الصيف المقبل بعد اكتمال نصاب الفرق المشاركة فيها، وذلك من خلال التصفيات التي استمرت لما يقرب من عامين، حيث انطلقت في مارس 2017 وانتهت في مارس 2019.

سيشارك في النسخة القادمة من البطولة الأكثر شعبية في القارة السمراء 24 فريقاً لأول مرة، وستستضيف مصر هذه النسخة وستسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعويض إحباط خسارة البطولة في 2017 في الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية أمام الكاميرون بعد السقوط بهدفين لهدف، سجل للفراعنة محمد النني قبل أن يقلب الأسود الطاولة بهدفي نكولو وأبو بكر في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

سيكون من الجيد للأندية الأوروبية عدم ترك أبرز لاعبيهم من الأفارقة لهم أثناء الموسم وتحديداً في شهر يناير كما جرت العادة في النسخ السابقة من كأس أمم أفريقيا، فالنسخة القادمة ستُلعب في الصيف للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وهو ما سيحمي كبار القارة العجوز من صراع البحث عن بديل مؤقت للاعب الأفريقي الذي سيضطر لتأدية الواجب الوطني في أكثر فترات الموسم حرجاً.

وفي هذا التقرير، سيأخذكم جول لإلقاء نظرة على كل ما ترغبوا بمعرفته عن كاس أفريقيا 2019.

ما هي كأس الأمم الأفريقية؟

تُعد نسخة كأس أمم أفريقيا لعام 2019 هي بطولة دولية لكرة القدم للرجال وينظمها الاتحاد الأفريقي "الكاف"، وستنُقام البطولة المقبلة في دورتها الثانية والثلاثين في مصر، وذلك بعد سحب التنظيم من الكاميرون، وستُلعب للمرة الأولى في فصل الصيف وبشكل موسع بعد أن زاد عدد المشاركين من 16 إلى 24 منتخب.

ما هو موعد بدء وانتهاء كأس أمم أفريقيا 2019:

من المنتظر أن تقام مباريات كأس أمم أفريقيا لعام 2019 في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019 ، بعد أن أقر الاتحاد الأفريقي إقامة البطولة في فصل الصيف للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، مما يعني أن الأندية الأوروبية لن تتأثر مجدداً بغياب أهم لاعبيها من الأفارقة عنها في فترة حرجة من الموسم مثلما حدث في الأعوام السابقة.

ويُعد ذلك أخبار رائعة لمشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز عامةً وجمهور ليفربول تحديداً، حيث يمتلك الريدز أفضل اللاعبين الأفارقة في القارة وهما محمد صلاح وماني، بالإضافة إلى وجود أوباميانج في آرسنال.

نظام ومواعيد كأس أمم أفريقيا 2019

في نهائيات أمم أفريقيا 2019، سيتم تقسيم 24 منتخباً المشاركة على عدد 6 مجموعات، يتأهل منها إلى دور الستة عشر متصدر كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات تحصل على المركز الثالث، وذلك بحسب عدد النقاط التي جمعتها أو فارق الأهداف في حال التساوي في عدد النقاط.

بعدها سيتأهل الفائزين إلى ربع النهائي، ومنه إلى نصف النهائي، من يجتاز تلك العقبة سيشق طريقه إلى المباراة النهائية، ومن يخسر سيلعب على المركزين الثالث والرابع.

مواعيد أدوار كأس أمم أفريقيا 2019:

المرحلة من إلى دور المجموعات 21 يونيو 2019 2 يوليو 2019 دور الستة عشر 5 يوليو 2019 8 يوليو 2019 ربع النهائي 10 يوليو 2019 11 يوليو 2019 نصف النهائي 14 يوليو 2019 مباراة تحديد المركز الثالث 17 يوليو 2019 النهائي 19 يوليو 2019

ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس أمم أفريقيا 2019؟

شهدت التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2019 تأهل 24 منتخباً للنهائيات، منهم 5 منتخباتٍ عربية هي: "مصر، تونس، المغرب، الجزائر، موريتانيا".

المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019:

المنتخب أخر مشاركة الظهور الأفضل الكاميرون 2017 البطل (1984, 1988, 2000, 2002, 2017) مدغشقر لم يسبق له المشاركة - تونس 2017 البطل (2004) مصر 2017 البطل (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010) السنغال 2017 الوصيف (2002) المغرب 2017 البطل (1976) مالي 2017 الوصيف (1972) الجزائر 2017 البطل (1990) نيجيريا 2013 البطل (1980, 1994, 2013) غينيا 2015 الوصيف (1976) موريتانيا لم يسبق له المشاركة - كوت ديفوار 2017 البطل (1992, 2015) أوغندا 2017 الوصيف (1978) زيمبابوي 2017 - كينيا 2004 - غانا 2017 البطل (1963, 1965, 1978, 1982) أنجولا 2013 ربع النهائي (2008, 2010) بوروندي لم يسبق له المشاركة - غينيا بيساو 2017 - ناميبيا 2008 - الكونغو الديموقراطية 2017 البطل (1968, 1974) بنين 2010 - تنزانيا 1980 - جنوب أفريقيا 2015 البطل (1996)

ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019

وقعت مصر في المجموعة الأولى باعتبارها البلد المستضيف لكأس أمم أفريقيا 2019، وجاء معها 3 منتخباتٍ قد يبدو أنهم في المتناول هم الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي، أما الجزائر فأوقعتها القرعة في المجموعة الثالثة رفقة السنغال القوية جداً وكينيا وتنزانيا، أما المغرب فجاءت في مجموعة الموت الرابعة رفقة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا، وأخيراً أوقعت القرعة موريتانيا في مواجهة منتخب عربي قوي آخر هو تونس في المجموعة الخامسة رفقة مالي وأنجولا.

ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أوغندا 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 أوغندا 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 زيمبابوي 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 الكونغو الديموقراطية 1 0 0 1 0 2 -2 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 نيجيريا 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 غينيا 1 0 1 0 2 2 0 1 3 مدغشقر 1 0 1 0 2 2 0 1 4 بوروندي 1 0 0 1 0 1 -1 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السنغال 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 الجزائر 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 كينيا 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 تنزانيا 1 0 0 1 0 2 -2 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كوت ديفوار 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 المغرب 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 ناميبيا 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 جنوب أفريقيا 1 0 0 1 0 1 -1 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مالي 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 أنجولا 1 0 1 0 1 1 0 1 3 تونس 1 0 1 0 1 1 0 1 4 موريتانيا 1 0 0 1 1 4 -3 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بنين 0 0 0 0 0 0 0 0 4 غينيا بيساو 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي مواعيد ونتائج مباريات دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2019؟

انطلقت مباريات دور المجموعات من مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي ستستضيفها مصر في 21 يونيو على أن تنتهي يوم 2 يوليو، وستستمر لقاءات الجولة الأولى حتى 25 يونيو، وبالنسبة للجولة الثانية فستتواصل حتى يوم 29/6، وستنتهي مباريات الدور بأكمله يوم 2 يوليو بعد انقضاء الأسبوع الثالث.

مواعيد ونتئج مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا:

المباراة الموعد النتيجة الملعب مصر - زيمبابوي 21 يونيو 2019 ميلادياً،

17 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس 0-1 ستاد القاهرة الدولي الكونغو - أوغندا 22 يونيو 2019 ميلادياً،

18 شوال 1440 هجرياً،

16:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت تونس 2-0 ستاد القاهرة الدولي نيجيريا - بوروندي 22 يونيو 2019 ميلادياً،

18 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس 0-1 ستاد الإسكندرية غينيا - مدغشقر 22 يونيو 2019 ميلادياً،

18 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس 2-2 ستاد الإسكندرية المغرب - ناميبيا 23 يونيو 2019 ميلادياً،

19 شوال 1440 هجرياً،

16:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت تونس 0-1 ستاد الإنتاج الحربي السنغال - تنزانيا 23 يونيو 2019 ميلادياً،

19 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس 0-2 ستاد الدفاع الجوي الجزائر - كينيا 23 يونيو 2019 ميلادياً،

19 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس 0-2 ستاد الدفاع الجوي ساحل العاج - جنوب أفريقيا 24 يونيو 2019 ميلادياً،

20 شوال 1440 هجرياً،

16:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت تونس 0-1 ستاد الإنتاج الحربي تونس - أنجولا 24 يونيو 2019 ميلادياً،

20 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس 1-1 ستاد السويس الجديد مالي - موريتانيا 24 يونيو 2019 ميلادياً،

20 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس 1-4 ستاد السويس الجديد الكاميرون - غينيا بيساو 25 يونيو 2019 ميلادياً،

21 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس ستاد الإسماعيلية غانا - بنين 25 يونيو 2019 ميلادياً،

21 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس ستاد الإسماعيلية

مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2019:

المباراة الموعد ملعب المباراة نيجيريا - غينيا 26 يونيو 2019 ميلادياً،

22 شوال 1440 هجرياً،

16:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت تونس ستاد الإسكندرية أوغندا - زيمبابوي 26 يونيو 2019 ميلادياً،

22 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس ستاد القاهرة الدولي مصر - الكونغو 26 يونيو 2019 ميلادياً،

22 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس ستاد القاهرة الدولي مدغشقر - بوروندي 27 يونيو 2019 ميلادياً،

23 شوال 1440 هجرياً،

16:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت تونس ستاد الإسكندرية السنغال - الجزائر 27 يونيو 2019 ميلادياً،

23 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس ستاد الدفاع الجوي كينيا - تنزانيا 27 يونيو 2019 ميلادياً،

23 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس ستاد الدفاع الجوي تونس - مالي 28 يونيو 2019 ميلادياً،

24 شوال 1440 هجرياً،

16:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت تونس ستاد السويس الجديد المغرب - ساحل العاج 28 يونيو 2019 ميلادياً،

24 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس ستاد الإنتاج الحربي جنوب أفريقيا - ناميبيا 28 يونيو 2019 ميلادياً،

24 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس ستاد الإنتاج الحربي موريتانيا - أنجولا 29 يونيو 2019 ميلادياً،

25 شوال 1440 هجرياً،

16:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت تونس ستاد السويس الجديد الكاميرون - غانا 29 يونيو 2019 ميلادياً،

25 شوال 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت تونس ستاد الإسماعيلية بنين - غينيا بيساو 29 يونيو 2019 ميلادياً،

25 شوال 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت تونس ستاد الإسماعيلية

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2019:

المباراة الموعد ملعب المباراة بوروندي - غينيا 30 يونيو 2019 ميلادياً،

26 شوال 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس ستاد الإنتاج الحربي مدغشقر - نيجيريا 30 يونيو 2019 ميلادياً،

26 شوال 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس ستاد الإسكندرية أوغندا - مصر 30 يونيو 2019 ميلادياً،

26 شوال 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس ستاد القاهرة الدولي زيمبابوي - الكونغو 30 يونيو 2019 ميلادياً،

26 شوال 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس ستاد الدفاع الجوي جنوب أفريقيا - المغرب 1 يوليو 2019 ميلادياً،

27 شوال 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس ستاد الإنتاج الحربي ناميبيا - ساحل العاج 1 يوليو 2019 ميلادياً،

27 شوال 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس ستاد الدفاع الجوي الجزائر - تنزانيا 1 يوليو 2019 ميلادياً،

27 شوال 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس ستاد الإنتاج الحربي كينيا - السنغال 1 يوليو 2019 ميلادياً،

27 شوال 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس ستاد الدفاع الجوي بنين - الكاميرون 2 يوليو 2019 ميلادياً،

28 شوال 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس ستاد الإسماعيلية غينيا بيساو - غانا 2 يوليو 2019 ميلادياً،

28 شوال 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس ستاد السويس الجديد أنجولا - مالي 2 يوليو 2019 ميلادياً،

28 شوال 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس ستاد الإسماعيلية موريتانيا - تونس 2 يوليو 2019 ميلادياً،

28 شوال 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت تونس ستاد السويس الجديد

كيف يمكن شراء تذاكر كأس أمم أفريقيا 2019؟

لم يعد الحصول على تذكرة لأي مباراة من مباريات أمم أفريقيا 2019 صعباً على الجماهير، وذلك بعد أن تم إطلاق موقع "تذكرتي" والذي من شأنه أن يسهل على أي مشجع الحصول على تذكرة اللقاء الذي يرغب بمتابعته وذلك "إلكترونياً" وهو ما من شأنه أن يوفر الوقت والجهد ويساهم في تقديم خدمة أفضل بطبيعة الحال.

يتم شراء التذاكر عن طريق زيارة الموقع والحجز من خلال تسجيل دخول بعد عمل Fan ID طبقاً للخطوات المذكورة على الموقع وانتظار الحصول على الرقم الخاص من أجل إتمام عملية الشراء وذلك من أجل حماية الجمهور من استخدامها بطرق آخرى بعيدة عن الاستخدام المباشر، كما يستطيع كل من هم أقل من 16 عاماً حجز التذكرة من خلال الرقم الخاص ببطاقة مشجع ولي الأمر، على أن تصل التذاكر إلى طالبها في غضون 5 أيام.

بعد الحصول على بطاقة التشجيع الخاصة بك ستعود للصفحة الرئيسية لموقع تذكرتي، وستقوم بالدخول على الصفحة الخاصة بحجز تذكرتك، والتي ستجد بداخلها قائمة بجميع مباريات البطولة حتى النهائي، ولن تحتاج إلا للضغط على المباراة التي تريدها لحجز تذكرتك.... اضغط هنا للدخول إلى صفحة حجز التذاكر مباشرةً .

أماكن ومواعيد عمل منافذ استلام تذاكر كأس أمم أفريقيا 2019:

منافذ بيع تذاكر كأس أمم أفريقيا 2019 الفئة المنافذ الدرجة الأولى أفرع أورانج التالية: (مصر الجديدة، مدينة نصر، التجمع، الرحاب، الدقي، وسط البلد، الزمالك، المنيل، العباسية، شبرا، 6 أكتوبر، الهرم، المعادي، المقطم، الأسكندرية، الإسماعيلية، السويس) الدرجة الثانية والثالثة مركز شباب الجزيرة، مركز شباب الأوليمبي المعادي، نادي منتخب السويس، مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، مركز شباب الحي السادس بأكتوبر، نادي أصحاب الجياد بسموحة، نادي الشمس

مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر كأس أمم أفريقيا 2019 الفترة الصباحية الفترة المسائية من 10 صباحاً حتى 4 عصراً من 8 مساءً حتى 1 صباح اليوم التالي

ما هي أسعار تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019؟

حددت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا أسعار التذاكر للمباريات المتواجد بها منتخب مصر عند 200 جنيهاً للدرجة الثالثة، 400 جنيهاً للثانية، 600 جنيهاً للأولى، 500 جنيهاً للأولى علوي و2500 جنيهاً للمقصورة الرئيسية، أما المباريات الغير متواجد بها الفراعنة فكانت أسعار تذاكرها 100 جنيهاً للدرجة الثالثة، و300 جنيهاً للدرجة الثانية، و500 جنيهاً للدرجة الأولى.

أثارت أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر جدلاً واسعاً وحازت على انتقادات كبيرة من المشجعين والمتخصصين، فقررت اللجنة دراسة الأسعار وقامت بتخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في مباريات أصحاب الأرض 50 جنيهاً، أي أن سعرها أصبح 150 جنيهاً.

فئات وأسعار تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019:

أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر في كأس أفريقيا 2019 الدرجة السعر الثالثة 150 جنيهاً (8.78 دولار) الثانية 400 جنيهاً (23.3 دولار) الأولى العلوية 500 جنيهاً (30 دولار) الأولى 600 جنيهاً (35 دولار) المقصورة الرئيسية 2500 جنيهاً (145 دولار)

أسعار تذاكر بقية مباريات كأس أفريقيا 2019 الدرجة السعر الثالثة 100 جنيهاً (5.8 دولار) الثانية 300 جنيهاً (17.5 دولار) الأولى 500 جنيهاً (30 دولار)

ما هي القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2019؟ وكيف يمكن متابعتها عبر الإنترنت؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق بث كأس أمم أفريقيا عبر الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط، وبالتالي ستكون هي الناقل الحصري الوحيد على الأقمار العربية نايل سات وسهيل سات وعرب سات وغيرهم، لكنها لن تكون الوحيدة التي تنقل البطولة في مصر، فقناة تايم سبورت الجديدة ستقوم ببث المباريات لكن على التردد الأرضي وليس الفضائي.

لا تقلق عزيزي المتابع فهذه ليست الطريقة الوحيدة، حيث يمكنك المتابعة عبر الإنترنت عن طريق خدمة بي إن كونتكت التي توفرها المجموعة العربية، وإذا كنت من متتبعي جول ستحظى بخدمة التغطية المباشرة التي ستقدمها النسخة العربية لجميع مباريات المنتخبات العربية والقمم الأفريقية طوال البطولة.

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2019:

البطولة القناة الناقلة المتابعة عبر الإنترنت كأس أمم أفريقيا 2019 beIN SPORT, Time Sport beIN CONNECT, خدمة البث المباشر عبر موقع جول

ما هي الملاعب المستضيفة لكأس أمم أفريقيا 2019؟

بعد الفوز بتنظيم البطولة للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اختيار خمسة مدن لاستضافة فعاليات البطولة وهي القاهرة، الأسكندرية، الإسماعيلية ،السويس وبورسعيد، على أن يتم تقسيم مباريات المجموعات والأدوار الإقصائية في ما بينهم، وهو ما سيتحدد في وقت لاحق بعد إجراء القرعة في الفترة المقبلة.

تقرر اختيار ستة ملاعب من هذه المدن وهي استاد القاهرة، السلام، الأسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية والسويس وتم وضع الدفاع الجوي كحل احتياطي، وكذلك تم تحديد بعض الملاعب من أجل تتدرب عليها المنتخبات وهي بتروسبورت، جهاز الرياضة العسكري، والمقاولون العرب.

من المنتظر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئاسة اللجنة العليا لبطولة أمم أفريقيا 2019، على أن يتولى هاني أبو ريدة منصب رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة.

ملاعب البطولة ومباريات المجموعات التي سيستضيفها كلا منهما:

الملعب المدينة المجموعة التي سيستضيفها القاهرة الدولي القاهرة المجموعة الأولى الأسكندرية الأسكندرية المجموعة الثانية الدفاع الجوي القاهرة المجموعة الثالثة ومباراة من المجموعة الرابعة السلام القاهرة المجموعة الرابعة ومباراة من المجموعة الثالثة السويس السويس المجموعة الخامسة ومباراة من المجموعة السادسة الإسماعيلية الإسماعيلية المجموعة السادسة ومباراة من المجموعة الخامسة

من هُم الفائزون السابقون بكأس أمم أفريقيا؟

من المنتظر أن يسعى المنتخب المصري لاستعادة الريادة الأفريقية مجدداً عندما تستضيف مصر البطولة للمرة الخامسة في تاريخها وللمرة الأولى منذ 2006، في فرصة ذهبية لتعويض خسارة اللقب في الرمق الأخير أمام الكاميرون في نسخة 2017 بعد السقوط أمام الأسود بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

يعد المنتخب المصري الأكثر تتويجاً بالمسابقة بواقع سبع مرات، ولكنه لم ينجح في التتويج بها منذ 2010 عندما تغلب على غانا في المبارة النهائية بهدف محمد ناجي جدو.

وفي ما يسبق النسخة الماضية، كانت بطولة 2015 من نصيب ساحل العاج، ومن قبله فاز النسور بلقب 2013 ومنتخب زامبيا بمسابقة 2011.

شارك أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الحاليين من الأفارقة وهُم محمد صلاح، ماني، أوباميانج ومحرز في نسخة 2017، ونجح كلٌ منهم في تسجيل هدفين في البطولة التي كان هدافها هو المهاجم الكونغولي جونيور كابانانجا برصيد 3 أهداف وأفضل لاعب فيها هو المدافع الكاميروني باسونج.

المنتخب عدد الألقاب مصر 7 (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010) الكاميرون 5 (1984، 1988، 2000، 2002، 2017) غانا 4 (1963، 1965، 1978، 1982) نيجيريا 3 (1980، 1994، 2013) ساحل العاج 2 (1992، 2015) جمهورية الكونغو الديموقراطية 2 (1968، 1974) زامبيا 1 (2012) تونس 1 (2004) السودان 1 (1970) الجزائر 1 (1990) المغرب 1 (1976) إثيوبيا 1 (1962) جنوب أفريقيا 1 (1996) الكونغو 1 (1972)

لماذا حُرمت الكاميرون من تنظيم كأس أفريقيا 2019؟

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في نوفمبر الماضي سحب تنظيم بطولة أمم أفريقيا من الكاميرون بسبب عدم امتثالها للشروط المفترض توافرها من أجل استضافة أكبر المسابقات الدولية في القارة السمراء، ومن بينها على سبيل المثال عدم جاهزية البنية التحتية خاصةً وأن الموعد المحدد لانطلاق البطولة كان من المقرر له في يونيو المقبل، مما يعني أن القرار تم اتخاذه قبل بدايتها ببضعة أشهر من أجل إتاحة الفرصة لبلد أخرى,

جاء ذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري والذي عُقد يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر من عام 2018 وبعد زيارات من التفتيش استمرت 18 شهراً لاحظ المسئولين عدم جاهزية الكاميرون لاحتضان البطولة بسبب وجود فجوة كبيرة بين المتطلبات وأرض الواقع وبعد الاستماع لما توصل إليه فريق الكاف لمراقبة الأمن تم إتخاذ القرار باستبعاد الكاميرون نهائياً، وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد قد أعلن أن القرار غير قابل للطعن ليغلق الباب في وجه حامل اللقب في نسخة 2017.

على الفور قدمت كلاً من مصر وجنوب أفريقيا الملفات الخاصة بها من أجل استضافة البطولة وتفوق ملف الفراعنة على الأولاد بشكل كاسح، لتكون هذه هي المرة الخامسة التي سيلعب فيها المنتخب المصري في البطولة على أرضه ووسط جمهوره، في فرصة جديدة لمحمد صلاح من أجل كتابة التاريخ مع منتخب بلاده بعد أن قادهم إلى كأس العالم بعد غياب طويل.