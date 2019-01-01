مفاجآت في قائمة "مصر الأولمبي" لنهائيات كأس أفريقيا تحت 23 عامًا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب قائمة الفريق النهائية لخوض كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي برئاسة شوقي غريب قائمة الفريق النهائية لخوض كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المقامة على الأراضي المصرية والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وشهدت قائمة المستبعدين من القائمة النهائية مفاجآت كبيرة خاصة بالتخلي عن أحمد حمدي نجم الجونة ومصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي وناصر منسي لاعب طلائع الجيش، ولم تتضمن كذلك أحمد أيمن لاعب الإسماعيلي.

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: عمر رضوان (الأهلي) وعمر صلاح (الاتحاد السكندري) ومحمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: محمد عبد السلام (الزمالك) وأسامة جلال (إنبي) ومحمود مرعي (وادي دجلة) وأحمد أبو الفتوح (سموحة) وكريم العراقي (المصري) وومحمود الجزار وأحمد رمضان "بيكهام" (الجونة) ومحمد صادق (الإسماعيلي).

الوسط: أكرم توفيق (الجونة) وغنام محمد (بيراميدز) ورمضان صبحي وعمار حمدي (الأهلي) وناصر ماهر (سموحة) وعبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي).

الهجوم: طاهر محمد طاهر (المقاولون) وإمام عاشور ومصطفى محمد (الزمالك) وصلاح محسن (الأهلي) وأحمد ياسر ريان (الجونة).

وسيبدأ المنتخب المصري تحت 23 عامًا مبارياته في البطولة بمواجهة مالي ثم غانا ثم الكاميرون، وستُقام المباريات جميعًا على ملعب السلام في القاهرة، وسيتأهل الثلاثة الأوائل في البطولة لأولمياد طوكيو 2020.