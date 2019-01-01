شوقي غريب: دخلنا مرحلة الجد، أطالب بالالتفاف حول المنتخب الأولمبي

شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي يتحدث بعد إعلان قائمة الفريق النهائية لخوض كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

وجه شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الشكر لجميع لاعبي المنتخب، سواء الذين تم تأكيد مشاركتهم في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا أو الذين تم استبعادهم.

وأعلن الجهاز الفني للأولمبي المصري قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في البطولة والتي خلت من أسماء بارزة أهمها مصطفى شوبير ومحمد صادق وأحمد حمدي.

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وقال شوقي غريب بعد إعلان القائمة "أشكر جميع اللاعبين، سواء الذين تم استدعائهم أو استبعادهم من القائمة النهائية".

أضاف "الجميع أبدى روحًا عالية لكننا كنا ملزمون بعدد اللاعبين في القائمة والبالغ 21 لاعبًا".

"دخلنا مرحلة الجد وأطالب الجميع الالتفاف حول المنتخب لتحقيق الهدف المطلوب وهو التأهل للأولمبياد ومن ثم الفوز بالبطولة".

يُذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا ستُقام في مصر خلال نوفمبر القادم وسيتأهل الثلاثة الأوائل منها إلى أولمبياد طوكيو 2020.