كأس آسيا 2019 | يونس محمود يوجه نصيحة للاعبي قطر قبل نصف النهائي

الأدعم على بعد خطوة واحدة من النهائي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب يونس محمود؛ نجم الكرة العراقية الأسبق، عن ثقته في قدرة لاعبي منتخب قطر على العودة بكأس آسيا إلى بلادهم، مطالبًا اللاعبين بتحقيق إنجاز للكرة القطرية.

الأدعم على موعد مع المنتخب الإماراتي في 29 من الشهر الجاري، على استاد محمد بن زايد، في دور نصف نهائي البطولة القارية.

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وقال محمود، خلال تصريحاته لقناة "الكأس" القطرية، موجهًا حديثه للاعبين: "الفرصة بأيديكم، أنتم قادرون على العودة باللقب، وأن تضعوا اسمكم في خارطة القارة وأنكم أبطال آسيا، أتمنى أن تكونوا في الموعد".

وأضاف: "بالنسبة لي أن متأكد أن لاعبي قطر سيكونون على قدر الثقة، أحيانًا هناك مباريات تحتاج لإخراج الطاقة التي تكمن داخل اللاعبين، لذلك أتمنى أن يخرجونها أمام الإمارات، حتى يحققوا إنجازًا غير مسبوق للكرة القطرية".

يذكر أن العنابي تأهل لنصف النهائي بعدما تغلب على كوريا الجنوبية بهدف وحيد في ربع النهائي، بينما جاء صعود الأبيض على حساب إستراليا؛ بطل النسخة الماضية من الكأس، بالفوز أمامها بهدف نظيف.