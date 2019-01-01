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كأس آسيا 2019 | يونس محمود: لولا عدم وجود تقنية الفيديو لكانت الإمارات أولى المودعين

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نجم الكرة العراقية يحدد المنتخبات التي استفادت من الأخطاء التحكيمية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

انتقد يونس محمود؛ نجم الكرة العراقية، التأخر في تطبيق تقنية الفيديو في كأس آسيا الإمارات 2019، مؤكدًا أنها أثرت على نتائج بعض المباريات.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر تطبيق "الفار" منذ دور الـ8 بالبطولة، في حدث هو الأول في تاريخ الكأس القارية.

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وقال يونس محمود، خلال تصريحاته لقناة "الكأس" القطرية: "تقنية الفيديو لو وجدت منذ بداية البطولة، لكان المنتخب الإماراتي أول المودعين ثم اليابان ثم قطر، بسبب القرارات التحكيمية".

المنتخب الإماراتي تأهل إلى دور نصف نهائي البطولة القارية بتغلبه على إستراليا بهدف وحيد في دور الـ8.

ويستعد الأبيض لملاقاة قطر في نصف النهائي، في 29 من الشهر الجاري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

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