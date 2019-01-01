كأس آسيا 2019 | مدرب عمان: اليابان المنتخب المفضل لدي وأطلع لمواجهته

العنابي متذيل مجموعته تنتظره مواجهة صعبة أمام الساموراي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى الهولندي بيم فيربيك؛ المدير الفني لمنتخب عمان، أن منتخب اليابان هو الأفضل في القارة الآسيوية، مشددًا على أن هدفه الرئيس خلال مواجهته هو الثلاث نقاط.

ويلتقي العنابي غدًا الأحد، أمام الساموراي، على استاد مدينة زايد الرياضية، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات في كأس آسيا الإمارات 2019.

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الهولندي قال، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "نتطلع لهذه المباراة، لأن اليابان هو أفضل الفرق الآسيوية ولديه خبرة وسمعة كبيرة، لذلك سنقوم بكل ما في وسعنا من أجل الخروج بالثلاث نقاط".

وأضاف: "في بطولة مثل كأس آسيا تحتاج 23 لاعبًا جميعهم جاهزون للمشاركة، وهذا قلته مسبقًا لدي اختيارات جيدة من اللاعبين وسعيد بخياراتي من المجموعة الحالية".

مدرب العنابي اختتم: "أعرف اليابان وهو الفريق المفضل لدي وأعرف الكرة هناك بشكل كبير، ونحن أخذنا الوقت الكافي لبناء فريقنا، والآن ليس من السهل أن نستقبل أهدافًا".

عمان كانت قد تلقت الهزيمة في مباراتها الأولى أمام أوزباكستان بثنائية مقابل هدف وحيد، بينما انتصر الساموراي أمام تركمانستان بثلاثية مقابل هدفين.

وتتصدر اليابان جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، فيما تتذيل عمان المجموعة دون أي نقاط.