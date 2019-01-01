كأس آسيا 2019 | مدرب اليابان: الحذر واجب أمام السعودية وهزيمتها أمام قطر في صالحها

الساموراي في منافسة مع الأخضر على بطاقة دور الـ8

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد هاجيمي مورياسو؛ المدير الفني للمنتخب الياباني، على احترامه للمنتخب السعودي، واصفًا إياه بواحد من أهم منتخبات القارة الآسيوية.

الساموراي على موعد غدًا الإثنين، مع مواجهة أمام الأخضر، على ملعب الشارقة، ضمن دور الـ16 بكأس آسيا الإمارات 2019.

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مورياسو قال، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "علينا أن نكون حذرين عند مواجهة منتخب بحجم السعودية، الأخضر من أهم منتخبات القارة، والخسارة أمامه لا بد أن تكون واردة في حساباتنا، وعليّ أن اختار أفضل 11 لاعب لدي لمواجهته، لكنني جاهزًا تمامًا لملاقاته وقمت بدراسته بطريقة جيدة".

وأضاف: "خسارة السعودية في المباراة الأخيرة أمام قطر ربما تكون مفيدة للأخضر، لإعادة حساباته والعودة للمسار الصحيح، ويجب ألا ننخدع بهذه المباراة".

مدرب الساموراي تحدث كذلك عن عدم اعتماد السعودية على مهاجم صريح، وما إذا كان سيستغل ذلك للهجوم، معلقًا: "الأخضر منتخب قوي ولديه مجموعة متميزة في الدفاع والهجوم، ونحن قمنا بتحليل أدائه بدقة، وإذا لعب بمهاجم صريح أو لا، فلاعبيه أصحاب إمكانيات عليه".

يذكر أن اليابان تأهلت لدور الـ16 بالعلامة الكاملة متصدرة جدول المجموعة الأخيرة برصيد تسع نقاط، بينما حلت السعودية ثانيًا في المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، حيث حققت الفوز في مباراتين وتلقت الهزيمة أمام قطر.