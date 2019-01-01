كأس آسيا 2019 | مدافع العراق: مواجهة إيران لها طعم خاص

الديربي الآسيوي حسمه التعادل وصعد المنتخبان رفقة بعضهما البعض

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى أحمد إبراهيم؛ مدافع المنتخب العراقي، أن تقارب المستويات بين لاعبي أسود الرافدين ونظرائهم في منتخب إيران، تجعل من لقاء الفريقين ديربي خاص.

وتعادل المنتخبان اليوم الأربعاء، سلبيًا دون أهداف، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من كأس آسيا الإمارات 2019.

إبراهيم قال، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس"، عقب اللقاء: "دائمًا مبارياتنا أمام إيران تكون ديربي حماسي ولها طعم خاص، نظرًا للمستويات المتقاربة بيننا، كنا نرغب في الخروج بالثلاث نقاط وتصدر المجموعة، لكن الحمد لله على نقطة التعادل".

وأضاف: "المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، والمنتخب الإيراني صعب وقوي، ونحن نفذنا تعليمات المدرب بطريقة جيدة، لذلك تمكنا من الخروج بالتعادل".

مدافع أسود الرافدين اختتم: "أود أن أتوجه بالشكر للجمهور العراقي الذي دائمًا ما يساندنا، والحمد لله على الصعود للدور المقبل، نتمنى مواصلة المشوار بنجاح".

يذكر أن التعادل منح إيران التأهل لدور الـ16 متصدرة جدول ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على العراق، صاحبة الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.