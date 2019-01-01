كأس آسيا 2019 | لبنان تودع البطولة بانتصار شرفي على كوريا الشمالية

إنتصار مُشرف لمنتخب لبنان ولكنه غير كافي لتأهله إلى الدور الثاني من البطولة

ودع المنتخب اللبناني بطولة كأس الأمم الآسيوية، رغم فوز على كوريا الشمالية بأربعة أهداف مقابل هدف.

المباراة جمعت بين الثنائي على ملعب نادي الشارقة، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة المقامة بالإمارات.

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الفوز ولا بديل عنه كان شعار كل منهما من أجل التأهل لدور الـ16 كأفضل ثالث، حيث احتاجت لبنان للفوز بفارق 4 أهداف للصعود.

الأفضلية كانت عكس المتوقع بهدف من كوريا الشمالية عن طريق باك كوانج ريونج بعد تسع دقائق فقط.

الرد اللبناني لم يتأخر كثيرا حيث نجح جورج فيلكس ملكي هدف التعادل في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

لبنان حاولت بشتى الطرق إنهاء الشوط الأول في المقدمة، ولكن كوريا صمدت بشكل واضح لينتهي الحال بينهما بالتعادل الإيجابي.

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الأسبقية هنا كانت للبنان حيث سجل هلال الحلوة الهدف الثاني بالدقيقة 65، لينعش آمال فريقه قبل النهاية.

الدقائق الأخيرة شهدت إثارة كبيرة باستمرار الضغط اللبناني على كوريا، ليحصلون على ركلة جزاء في الدقيقة 80 حسن معتوق الهدف الثالث.

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الفريق اللبناني قاتل على النهاية من أجل تسجيل هدفين لضمان الصعود كأفضل ثالث، ولكن جميع محاولاته انتهت بتسجيل هدف وحيد من صاروخية لمهدي خليل في الدقيقة 97.

النتيجة ترفع رصيد لبنان عند 3 نقاط بفارق أهداف -1 مما ينهي آماله في التأهل كأفضل ثالث، بينما تأتي كوريا الشمالية بالمركز الرابع بدون نقاط.