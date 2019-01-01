كأس آسيا 2019 | لاعب عُمان: اليابان من أفضل الفرق لكننا واثقين من أنفسنا

العباني خسر لقائه الأول أمام أوزباكستان ويحتاج للثلاث نقاط أمام الساموراي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمد المسلمي؛ لاعب منتخب عمان، أنه رفقة زملائه لديهم حافز كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام اليابان، مشددًا على أنه لا بد للفوز أمام الساموراي.

ويلتقي العنابي غدًا الأحد، أمام الساموراي، على استاد مدينة زايد الرياضية، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات في كأس آسيا الإمارات 2019.

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المسلمي قال، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "لم نكن محظوظين أبدًا في مواجهة أوزباكستان، رغم أننا لعبنا بشكل جيد لكن لم نفز، الآن الحافز أكبر أمام اليابان، لأنه منتخب كبير".

وأضاف: "اليابان من أفضل المنتخبات في القارة، وسنواجهها فقط من أجل الفوز، نحن واثقون من أنفسنا وقادرون على تحقيق نتائج إيجابية".

عمان كانت قد تلقت الهزيمة في مباراتها الأولى أمام أوزباكستان بثنائية مقابل هدف وحيد، بينما انتصر الساموراي أمام تركمانستان بثلاثية مقابل هدفين.

وتتصدر اليابان جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، فيما تتذيل عمان المجموعة دون أي نقاط.