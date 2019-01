كأس آسيا 2019 | لاعب إستراليا يدعم المرضى النفسيين بهدفه في سوريا

احتفل أوير مابيل؛ مهاجم منتخب إستراليا، بطريقة خاصة بهدفه في مرمى منتخب سوريا، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات في كأس آسيا الإمارات 2019.

بطل النسخة الأخيرة من البطولة القارية حقق الفوز أمام نسور قاسيون في الوقت الضائع بثلاثية مقابل هدفين.

مابيل سجل هدف إستراليا الأول في الدقيقة 41 من عمر شوط اللقاء الأول، ليقرر دعم مرضى الصحة النفسية باحتفاله، حيث وضع يديه وجهه.

وكتب الحساب الرسمي للبطولة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الكثيرون يعانون من أمراض الصحة النفسية، وهذا الاحتفال لجعل هؤلاء يعلمون أنه لا حرج من الحديث عن مرضهم مع آخرون".

“A lot of people suffer with mental health. That celebration was to let those suffering know that it’s 🆗 to speak up and talk to someone about it.”@awermabil17 👏👏👏 pic.twitter.com/Pb1IjlsTxM — #AsianCup2019 (@afcasiancup) ١٥ يناير ٢٠١٩