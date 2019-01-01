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كأس آسيا 2019 | كوريا تُطيح بالبحرين وتتأهل لدور الثمانية بالوقت الإضافي

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مواجهة مثيرة وشرسة تنتهي في النهاية بخروج البحرين وتأهل كوريا الجنوبية لتنتظر خصم عربي في دور الثمانية

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر


نجح المنتخب الكوري الجنوبي، في التأهل لدور الثمانية من كأس الأمم الآسيوية 2019 المقامة بالإمارات، بعد التغلب على نظيره البحريني بدور الـ16.

الوقت الأصلي انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، لتنجح كوريا في اقتناص الفوز بهدف في الشوط الإضافي الأول.

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كوريا امتلكت السيطرة بشكل واضح خلال الشوط الأول، بفضل الانتشار الجيد والمهارات الفردية من نجم توتنهام سون هيونج مين.

الخطورة الأكبر كانت في الدقيقة 32، من اختراق لسون الذي مرر الكرة بعمق دفاعات البحرين، لكن عرضية هوانج جو مرت بسلام على مرمى ممثل العرب.

البحرين حاولت مع نهاية الشوط أن تخطف هدفاً في الوقت القاتل، لكنها ضاعت بغرابة أمام المرمى، قبل أن يرفع الحكم راية التسلل.

المنتخب الكوري رد بهجمة مشابهة لاختراق سون بمنتصف الشوط، ولكنها هذه المرة أسفرت عن الهدف الأول الذي أحرزه هوانج تشان بالدقيقة 43.

وعكس الشوط الثاني تماماً جاءت السيطرة والأفضلية لصالح البحرين، وسط محاولات مستمرة لتعديل النتيجة.

المباراة اتخذت مساراً يميل نحو المرمى الكوري بشكل كامل بداية من الدقيقة 60 وحتى آواخر الشوط.

الدقيقة 69 شهدت هجمتين خطيرتين للبحرين، من تسديدة جمال راشد لكنها ضلت الطريق للمرمى، لتصل عرضية أخرى لسيد حسن فشل في استغلالها.

وبالفعل أسفرت هذه الهيمنة البحرينية عن انهيار دفاع كوريا، ليخطف محمد سعد الرميحي هدف التعادل، من تسديدة داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 77.

كوريا كادت أن تستغل خطأ فادح لوليد الحيان، ليحصل هوانج جو على انفراد صريح بالمرمى لكنه يسددها بجوار القائم بغرابة شديدة.

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الفريقان اتجها للعب شوطين إضافيين، وكادت كوريا أن تخطف هدف الفوز من تسديدة قوية سيونج وو لي ولكنها تمر فوق العارضة بالدقيقة 99.

كرة أخرى خطيرة لكوريا من رأسية بنهاية الشوط الأول الإضافي، ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر.

اللحظة الحاسمة والقاتلة للمباراة جاءت في الدقيقة 106، بهدف الانتصار والتأهل لكوريا من عرضية استغلها كيم جين سو ليودعها بمرمى سيد علوي.

القائم الأيمن لمرمى البحرين، منحها الأمل حتى النهاية بعدما تصدى لتسديدة سي يونج جو، ولكن الوضع استمر على ما هو عليه حتى النهاية لتتأهل كوريا بنتيجة 2/1.

الفوز يصعد بكوريا إلى دور الثمانية من البطولة، لتلاقي الفائز من الثنائي العربي العراق وقطر.

 

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