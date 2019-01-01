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كأس آسيا 2019 | الكرة لا تعرف المستحيلات وحسرات سعودية - ردود أفعال فوز الأردن أمام إستراليا

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النشامى أول منتخب يحصد الثلاث نقاط في البطولة القارية بعدما تعادلت الإمارات والبحرين بالأمس

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

منح المنتخب الأردني جماهيره آمالًا واسعة في أول مباراة له بكأس آسيا الإمارات 2019، بعدما خطف الثلاث نقاط من بطل النسخة الماضية من البطولة، إستراليا بالفوز عليها بهدف وحيد، على استاد هزاع بن زايد.

مباراة فرض بها النشامى كلمته، وسط أداء مخيب للآمال من قبل بطل النسخة الماضية، حتى تمكن أنس بن ياسين في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، من رأسية قوية تسجيل الهدف اللقاء الوحيد. (طالع تقرير المباراة)

وتفاعلت الجماهير العربية بشكل عام مع اللقاء، لتنهال الإشادات على النشامى لما قدموه من قتال طوال 90 دقيقة حتى ظهرت إستراليا أمامهم كمنتخب ضعيف.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز ردود أفعال الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"..

الجماهير السعودية تفاعلت مع المباراة وقارنت بين النشامي والأخضر، لكنها رجحت كفة منتخب الأردن، لما يمتلكه من روح عالية داخل الملعب..

منتخب الأردن يملك أغلى ما يمكن إمتلاكه #الروح وللأسف هذا ما يفتقده منتخبنا !
#استراليا_الاردن

— #طارق_الغامدي (@tariq_h77) ٦ يناير ٢٠١٩ يذكر أن الأردن تقع في المجموعة الثانية، وبهذا الفوز تتصدر المجموعة مؤقتًا في انتظار اللقاء الثاني، الذي سيجمع سوريا بفلسطين، اليوم الأحد، على ملعب نادي الشارقة.

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