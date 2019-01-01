كأس آسيا 2019 | الكرة لا تعرف المستحيلات وحسرات سعودية - ردود أفعال فوز الأردن أمام إستراليا

النشامى أول منتخب يحصد الثلاث نقاط في البطولة القارية بعدما تعادلت الإمارات والبحرين بالأمس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

منح المنتخب الأردني جماهيره آمالًا واسعة في أول مباراة له بكأس آسيا الإمارات 2019، بعدما خطف الثلاث نقاط من بطل النسخة الماضية من البطولة، إستراليا بالفوز عليها بهدف وحيد، على استاد هزاع بن زايد.

مباراة فرض بها النشامى كلمته، وسط أداء مخيب للآمال من قبل بطل النسخة الماضية، حتى تمكن أنس بن ياسين في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، من رأسية قوية تسجيل الهدف اللقاء الوحيد. (طالع تقرير المباراة)

وتفاعلت الجماهير العربية بشكل عام مع اللقاء، لتنهال الإشادات على النشامى لما قدموه من قتال طوال 90 دقيقة حتى ظهرت إستراليا أمامهم كمنتخب ضعيف.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز ردود أفعال الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"..

جميع التوقعات خابت في هذه المباراتين .، البحرين فاق التوقعات كذلك منتخب الاردن كرة القدم لا تعترف بتوقعات كرة القدم تعطي من يعطيها وشكرا#الاردن_استراليا#استراليا_الأردن — عبدالله هآدي💙 (@Abdulla21120518) ٦ يناير ٢٠١٩

المنتخب الأردني يلعب بتكتيك فني عالي أجبر الأستراليين على اللعب بالطريقه التي يرغبها المنتخب الادني#استراليا_الاردن — مليح الرويلي (@abusami77777) ٦ يناير ٢٠١٩

والله ابداع ي النشاما❤️❤️ #استراليا_الاردن — القحطاني (@u_d9p) ٦ يناير ٢٠١٩

حد من الي اتابعه اردني 🇯🇴 ،

ياخي افتخر بمنتخبكم 👏🏻#استراليا_الاردن — ثريسدي الحوسني (@ThursdayHosany) ٦ يناير ٢٠١٩

#الاردن_استراليا أي قتالية و أيت روح النشاما إلى آخر نفس 💪🏼💪🏼👍🏼👍🏼 — د/سعيد الزهراني (@saaeed_1221) ٦ يناير ٢٠١٩

كفو والله يالنشامى والله انكم ترفعون الرأس #الاردن_استراليا — mohammed (@mohd_almobarky) ٦ يناير ٢٠١٩

الجماهير السعودية تفاعلت مع المباراة وقارنت بين النشامي والأخضر، لكنها رجحت كفة منتخب الأردن، لما يمتلكه من روح عالية داخل الملعب..

منتخب الأردن يملك أغلى ما يمكن إمتلاكه #الروح وللأسف هذا ما يفتقده منتخبنا !

#استراليا_الاردن

#استراليا_الأردن

الأردن منتخب ثقيل داخل الملعب

حارس مميز

يلعبون بروح يستاهلون وعقبال الهدف الثاني والفوز — ‏🇸🇦Ahmad ALEssa (@magnonk11) ٦ يناير ٢٠١٩

#استراليا_الاردن



لاعبين المنتخب الاردني عنوان المرجله

هدف فخم ويارب تكمل

ياليت لاعبين الخليج يتعلمون اللعب الرجولي وخاصه لاعبين المنتخب السعودي — عبدالهادي القحطاني (@wsem66) ٦ يناير ٢٠١٩

يازين الحماس و الرووووح عند النشامى ✌️👏#الاردن_استراليا — احمدوف💙 (الهلالي) (@alhrba99) ٦ يناير ٢٠١٩

يا حلالي ويا مالي .. الأردن تفداها عيالي

قوي الشعب وقايد نفس الصف .. مع حب الأردن نلتف

الشعب وقايد نفس الصف .. مع حب الأردن نلتف

ايدي بايد وكف بكف .. هذا إحنا الأردنية .. هذا إحنا الأردنية🎶#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/aOGHHJdNIR — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ يناير ٢٠١٩