كأس آسيا 2019 | قائد لبنان: السعودية تقدم كرة متطورة وأفضل ثالث هدفنا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد حسن معتوق؛ قائد منتخب لبنان، أن مجاراة المنتخب السعودي لم تكن سهلة بالمرة، موضحًا أنه فريق يقدم كرة متطورة والعودة أمامه صعبة.

وتلقى منتخب شجر الأرز اليوم السبت، الهزيمة الثانية على توالي بدور المجموعات في كأس آسيا الإمارات 2019، بثنائية نظيفة.

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معتوق قال، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "حاولنا مجاراة السعودية في شوط المباراة الأول، لكن ليس من السهل أن نعود بعد استقبال هدف مبكر أمام فريق متطور ويلعب بطريقة جيدة، إلا أنني أرى بشكل عام أننا قدمنا شوط أول جيد".

وأضاف: "في الشوط الثاني حاولنا ألا نستقبل أهداف جديدة، وقدمنا أفضل شيء لدينا، لأنني لكي أكون صريحًا فقد كنا نبحث عن التأهل كأفضل ثالث بالمجموعة".

يذكر أن الفوز منح الأخضر السعودية بطاقة التأهل رسميًا إلى دور الـ16 بعدما حقق الفوز في اللقاء الأول أمام كوريا الشمالية برباعية نظيفة.