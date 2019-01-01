كأس آسيا 2019 | فيديو - محمد بن راشد يكرم طفلة عراقية لمساندتها للإمارات

الإمارات وصلت لنصف النهائي وتستعد لملاقاة قطر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قام محمد بن راشد؛ نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، بلفتة طيبة اتجاه طفلة عراقية، تكريمًا لها على مساندتها للمنتخب الأبيض خلال منافسات كأس آسيا 2019.

الإمارات تستضيف الحدث القاري، الذي بدأ في الخامس من الشهر الجاري ومن المقرر أن يستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

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وظهرت الطفلة التي تدعى سارة عبدالرحمن خشمان، خلال مباريات البطولة مرددة للنشيد الوطني الإماراتي ومساندة بقوة للأبيض، رغم أنها مواطنة عراقية، لتتجلى مظاهر الوحدة العربية في مشهد صغير.

واستقبل بن راشد الطفلة هي وأسرتها، وقام بإهدائها نسخة موقعة من أحدث كتبه "مصدرك الأول"، وهو ما قوبل بسعادة كبيرة من الطفلة وأسرتها، الذين ثمنوا موقف نائب رئيس الإمارات.

#محمد_بن_راشد يفاجئ الطفلة العراقية سارة عبدالرحمن خشمان، التي وقفت بكل حب خلف منتخبنا الوطني، حيث قام سموه بلقائها وإهدائها نسخة موقعة من أحدث كتبه#مصدرك_الأول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/OxlSLY2vqM — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) ٢٦ يناير ٢٠١٩

منتخب الإمارات يستعد لملاقاة نظيره القطري في 29 من الشهر الجاري، على ملعب محمد بن زايد، في نصف نهائي البطولة الآسيوية.

أما المنتخب العراقي فودع البطولة من دور الـ16 بالهزيمة أمام قطر بهدف وحيد.