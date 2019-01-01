كأس آسيا 2019 | فيديو - كوريا الجنوبية تتأهل متصدرة مجموعتها بثنائية في الصين

التنين كان متصدرًا للمجموعة الثالثة قبل هذه المباراة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حسم المنتخب الكوري الجنوبي صدارة المجموعة الثالثة لصالحه بالفوز أمام الصين بثنائية نظيفة، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من كأس آسيا الإمارات 2019.

المباراة جاءت حماسية من جانب لاعبي الفريقين، وسنح في شوطها الأول عديد الفرص حتى تمكنت كوريا الجنوبية من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14 بأقدام هوانج جو من ضربة جزاء.

بينما لم يحسن لاعبو التنين استغلال الفرص التي أتيحت لهم، ليخرجوا من الشوط متأخرين بهدف وحيد.

🕕 نهاية الشوط الأول

من علامة الجزاء.. كوريا الجنوبية تنهي الشوط الأول بهدف في شباك التنين الصيني بـ #كأس_آسيا2019.#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/LYTWjzvTg4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ يناير ٢٠١٩

ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 51 من عمر المباراة، أضاف منجاي كيم الهدف الثاني لكوريا من رأسية رائعة بعدما استقبل عرضية من ضربة ركنية.

هدف ⚽️ المدافع كيم جاي يعزز تفوق منتخب بلاده بالهدف الثاني في الشوط الثاني.



كوريا الجنوبية 2 الصين 0#beINAFC pic.twitter.com/xomg2GMrj6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٦ يناير ٢٠١٩

وكادت الصين أن تحرز هدفها الأول في الدقيقة 59 من فرصة خطيرة، بعدما استقبل المهاجم عرضية طولية من وسط الملعب، ضرب بها الدفاع الكوري، لينفرد بحارس المرمى إلا أنه سددها بغرابة أعلى العارضة.

الهزيمة هبطت بالتنين من صدارة المجموعة ليحتل المركز الثاني برصيد ست نقاط، بينما تصدرت كوريا الجنوبية بالعلامة الكاملة "تسع نقاط".

وكان المنتخبان قد حسما تأهلهما إلى دور الـ16 منذ الجولة الماضية، على حساب منتخبي الفلبين وقيرجيزستان.