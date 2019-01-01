كأس آسيا 2019| عك كروي وترحمات على عموري - أبرز ردود أفعال مواجهة الإمارات والبحرين

التعادل يحسم مواجهة افتتاح كأس آسيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم تنل المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2019، التي جمعت بين منتخبي الإمارات والبحرين، استحسان الجماهير، التي أكدت أنها لو مباراة ودية لكان الأداء أفضل مما قدمه المنتخبان.

البحرين تمكنت من التقدم أولًا في الدقيقة 77 بأقدام محمد سعد الرحيمي، على الرغم من استبسال خالد عيسى؛ حارس مرمى الأبيض في أكثر من كرة خطيرة للبحرين، ونجحت الإمارات في تعديل النتيجة في الدقيقة 89 من ضربة جزاء سددها أحمد خليل.

الجمهور صب غضبه على أداء المنتخب الإماراتي، بينما جاءت الإشادات من نصيب البحرين، الذي وصفها البعض بالمفاجأة.

ونستعرض في السطور التالية بعض ردود أفعال الجماهير خلال أحداث المباراة:

عك كروي !

ضيعت 45 دقيقه من وقتي

عشان اشوف ابداعات زاكروني 🤮#الامارات_البحرين

مباراة تجيب الهم

#الامارات_البحرين — عليش الشهري (@3lish_sh) ٥ يناير ٢٠١٩

اعرف ان بن غليطة ومن معه ما عملوا جيدا في تهيئة المنتخب مثل ما تسببوا بخروجنا من نهائيات تصفيات كأس العالم الأخيرة ولكن إن حقق المنتخب النتائج الجيدة فمن بعد الله الفضل سيكون للاعبين وحماسهم رغم وضوح سوئهم في الملعب وللجمهور فقط وليس للأتحاد الإماراتي اي فضل.#الامارات_البحرين — زعيم آسيا | وصيف العالم 🥈 | آْ7 ~ 🇧🇦 (@ALZ3EEM_07) ٥ يناير ٢٠١٩

متأكدين هاي مباراة بأقوه بطولة ب اسيا

عمي مباراة فرق شعبيه بالمنطقه اقوى من هاي المباراة #الامارات_البحرين — Eng.σsαмα 🇮🇶 (@osama_y98) ٥ يناير ٢٠١٩

افتتاحية بطولة كأس آسيا مباراة ممله صراحة لا إثاره ولا حماس ولا حتى نديه من المنتخبين #الامارات_البحرين — @Ayad _IQ (@ayadnoor43) ٥ يناير ٢٠١٩

والله مباراة ب١٠ ريال

#الامارات_البحرين — Ali | Cristiano (@Alimadrid_10) ٥ يناير ٢٠١٩

منتخبين مفلسة كوراويا واتوقع اسوء مباراة في تاريخ البطولة منذ ان بدأت #الامارات_البحرين — alhamed (@slooomy10) ٥ يناير ٢٠١٩

حتى الان المباراة ضعيفة فنيًا جدًا جدًا ،

بداية لبطولة قارية لا تبشر بالخير .

نتمنى من المبارايات الجاية وجود الاهداف والمتعه ، وبإذن الله #المنتخب_السعودي يظهر بصورة مميزة

💚💚🇸🇦🇸🇦



#الإمارات_البحرين #كاس_اسيا_2019 — almuhannad🐯💛 (@MADELALAHMADI) ٥ يناير ٢٠١٩

#الامارات_البحرين

يعاب على لاعبي الامارات الاحتفاظ الزائد بالكره وعدم اللعب من لمسه واحده والتنويع في الهجوم

لاعبي البحرين اجادوا قفل المناطق الخلفيه والضغط على الخصم والارتداد السريع في حالة الهجوم — عبدالعزيز الغديري (@AbdullazezAhmad) ٥ يناير ٢٠١٩

شوط أول أكد على قيمة عموري وتأثر الإمارات في منطقة صناعة اللعب بسبب غيابه#الإمارات_البحرين — كابتن ماجد (@MagedGazr) ٥ يناير ٢٠١٩

#الامارات_البحرين

من دورة الخليج بالبحرين وحتى ما قبل البطوله عموري يمثل 90 % 100من مستوى منتخبنا — محمد ناصر الكعبي (@Bu_6aleb1964) ٥ يناير ٢٠١٩

صدمني منتخب البحرين. م توقعتهم يلعبون بشكل راىع وجميل ناقصهم الثقة بالنفس

منتخب الامارات علامة استفهام الى الان #الامارات_البحرين — 你很漂亮 ⚡️ (@7amod_supar) ٥ يناير ٢٠١٩

دفاع منتخب البحرين جبار ، أتمنى الفوز للبحرين 🇧🇭🇸🇦

#الامارات_البحرين — Eid Alatawi (@eidksa1416) ٥ يناير ٢٠١٩

الكثير كان يتوقع البحرين حتكون سهلة لاكن للامانة أتوقع ان البحرين حتتاهل متصدرة #الامارات_البحرين — Ahmed (@HMADAALAHLI) ٥ يناير ٢٠١٩