كأس آسيا 2019 | عادل لامي للاعبين: هناك من يبكي دمًا لارتداء قميص قطر فكونوا على الموعد

طالب عادل لامي؛ نجم الكرة القطرية السابق، لاعبي المنتخب الوطني بضرورة القتال حتى التتويج بكأس آسيا الإمارات 2019، مشيدًا بالجيل الحالي للأدعم.

الأدعم على موعد مع المنتخب الإماراتي في 29 من الشهر الجاري، على استاد محمد بن زايد، في دور نصف نهائي البطولة القارية.

وقال لامي، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للبطولة: "كل لاعب يلبس شعار قطر على صدره هو يستحق ومميز، ولم يصل لذلك إلا لأنه على قدر المسؤولية، بنفس الوقت رسالتي للاعبين هي أنهم إذا ارتدوا قميص منتخب قطر فلا بد أن يكونوا على قدر المسؤولية، ولا بد أن يعرفوا أن هناك كثير من اللاعبين يبكون دمًا متمنيين أن يضعون هذا الشعار على صدرهم، لذلك أتيحت لك الفرصة والآن دورك أن تمثل الشعب".

وأضاف: "لدينا عناصر ممتازة، حتى أتوقع أن عقليتهم الكروية اختلفت عن السابق، والجميل في الجيل الحالي أنهم إذا واجهوا أي منتخب آسيوي، دائمًا في بالهم أنهم قادرون على الفوز، هناك نضج في التعامل مع المباريات المهمة والكبيرة".

“There are players who shed tears hoping to wear the shirt. Your role now is to represent the people.”



Former @QFA International @LAmy_7 with an inspirational message for the current 🇶🇦 Qatar team ahead of their historic #AsianCup2019 semi-final vs UAE. pic.twitter.com/hi92QxKjZb