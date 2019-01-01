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كأس آسيا 2019 | صفاء هادي: قدمنا مباراة رجولة أكثر منها فنية أمام إيران

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العراق وإيران اكتفيا بالتعادل في الجولة الأخيرة بدور المجموعات

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعرب صفاء هادي؛ لاعب المنتخب العراقي، عن رضاه عن المستوى الذي ظهر به زملائه في الفريق أمام إيران، رغم الخروج بالتعادل.

وتعادل المنتخبان اليوم الأربعاء، سلبيًا دون أهداف، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من كأس آسيا الإمارات 2019.

رسالة تحذير من العراق وحكم إيراني - ردود الأفعال عقب التعادل

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هادي قال، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "كنا نرغب في الفوز للتأهل متصدرين مجموعتنا، لكن الحمد لله على التعادل والنقطة، في الأخير صعدنا لدور الـ16".

وأضاف: "قدمنا أداء رجوليًا أمام إيران أكثر منه فني، ونتمنى في دور الـ16 أن نسعد جماهيرنا بالأداء والنتائج".

يذكر أن التعادل منح إيران التأهل لدور الـ16 متصدرة جدول ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على العراق، صاحبة الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.

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