كأس آسيا 2019 | صفاء هادي: قدمنا مباراة رجولة أكثر منها فنية أمام إيران
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعرب صفاء هادي؛ لاعب المنتخب العراقي، عن رضاه عن المستوى الذي ظهر به زملائه في الفريق أمام إيران، رغم الخروج بالتعادل.
وتعادل المنتخبان اليوم الأربعاء، سلبيًا دون أهداف، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من كأس آسيا الإمارات 2019.
رسالة تحذير من العراق وحكم إيراني - ردود الأفعال عقب التعادل
هادي قال، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "كنا نرغب في الفوز للتأهل متصدرين مجموعتنا، لكن الحمد لله على التعادل والنقطة، في الأخير صعدنا لدور الـ16".
وأضاف: "قدمنا أداء رجوليًا أمام إيران أكثر منه فني، ونتمنى في دور الـ16 أن نسعد جماهيرنا بالأداء والنتائج".
رجل المباراة باختيار جمهور @GoalAR هو النجم العراقي مهند علي👏#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/tMHe0nLxSG — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ يناير ٢٠١٩
يذكر أن التعادل منح إيران التأهل لدور الـ16 متصدرة جدول ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على العراق، صاحبة الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.
🗓️ زي النهاردة من 15 سنة كل حاجة بدأت ❤️
السحر، الجمال والفن انتقل من شارع 26 يوليو بالمهندسين لـ 3 شارع صالح سليم بالزمالك-أمام برج القاهرة
✍️ @trikaofficial وقّع عقد انضمامه لـ @AlAhly من الترسانة واللي حصل بعد كده يعرفه كل أهلاوي 🔴🦅 pic.twitter.com/j6s8bqwdjM — جول مصر (@goaleg) ١٦ يناير ٢٠١٩