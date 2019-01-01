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كأس آسيا 2019 | صحفي ياباني محذرًا السعودية: الساموراي لم يظهروا قوتهم بعد

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©Getty Images
الأخضر على موعد مع مواجهة صعبة أمام اليابان في دور الـ16

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

يرى أتسوشي؛ الصحف بقناة تي في أساهي" اليابانية، أن مواجهة منتخب بلاده أمام المنتخب السعودي لن تكون سهلة على الفريقين، محذرًا الأخضر من مفاجآت الساموراي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان بعد غدٍ الإثنين، على ملعب نادي الشارقة، ضمن دور الـ16 بكأس آسيا الإمارات 2019.

التاريخ في صالح المنتخب الياباني قبل مواجهة السعودية

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الصحفي قال، في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "أتوقع أن تكون مباراة صعبة وقوية، وأرى أن المنتخب الياباني لم يظهر بعد قوته الحقيقة خلال دور المجموعات".

وأضاف: "اليابان تحسبًا لاستمرار مشواره في البطولة لأكثر من أسبوعين، لم يكن بمستواه المعهود، فهويريد أن يحافظ على قوته خلال مشواره المقبل".

يذكر أن اليابان تأهلت متصدرة للمجموعة السادسة برصيد تسع نقاط، بينما احتلت السعودية المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، حيث خسرت لقاء وحيد أمام قطر.

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