كأس آسيا 2019 | رئيس الاتحاد السعودي يدعو أحد المشجعين لحضور مواجهة قطر

المشجع خطف الأنظار في لقاء السعودية ولبنان

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لفت العم محمد بن عبد الله الباهلي؛أحد مشجعي المنتخب السعودي، الأنظار له خلال مواجهة الأخضر أمام لبنان، بالجولة الثانية من دور المجموعات في كأس آسيا الإمارات 2019.

الأخضر تأهل بشكل رسمي إلى دور الـ16 من البطولة القارية بعدما تغلب على لبنان بثنائية فهد المولد وحسين المقهوي، أمس السبت.

كأس آسيا 2019 | رقمان قياسيان حققتهما السعودية أمام لبنان

وقرر قصي فواز؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، دعوة العم الباهلي لحضور المواجهة المقبلة للأخضر أمام قطر، تقديرًا لوفائه ومساندته للمنتخب أمام لبنان، رغم كبر سنه.

📄| رئيس الاتحاد السعودي الأستاذ قصي الفواز يدعو العم محمد بن عبدالله الباهلي ليكون في ضيافة الاتحاد لحضور مباراة منتخبنا المقبلة تقديرًا ووفاء لمساندته ووقوفه خلف المنتخب الوطني في مباراة لبنان.#معاك_يالأخضر🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/FZJ4Ai4a01 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) ١٢ يناير ٢٠١٩

ومن المقرر أن تقام مواجهة السعودية أمام قطر في 17 من الشهر الجاري، على استاد مدينة زايد الرياضية.

يذكر أن الأخضر تأهل بعدما كان قد حقق الفوز كذلك في المباراة الأولى أمام كوريا الشمالية برباعية نظيفة.